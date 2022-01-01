Myro (MYRO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Myro (MYRO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Myro (MYRO) מידע Myro is a decentralized cryptocurrency that is powered by the Solana blockchain. It is a community-driven project that is dedicated to making cryptocurrency more accessible and fun for everyone. אתר רשמי: https://myrothedog.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HhJpBhRRn4g56VsyLuT8DL5Bv31HkXqsrahTTUCZeZg4 קנה MYROעכשיו!

Myro (MYRO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Myro (MYRO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 22.32M ההיצע הכולל: $ 999.98M אספקה במחזור: $ 944.20M FDV (שווי מדולל מלא): $ 23.64M שיא כל הזמנים: $ 0.44752 שפל כל הזמנים: $ 0.001825863093187265 מחיר נוכחי: $ 0.02364 למידע נוסף על Myro (MYRO) מחיר

Myro (MYRO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Myro (MYRO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MYRO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MYROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MYROטוקניומיקה, חקרו אתMYROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MYRO מעוניין להוסיף את Myro (MYRO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MYRO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MYRO ב-MEXC עכשיו!

Myro (MYRO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MYROעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MYRO עכשיו את היסטוריית המחירים!

MYRO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MYRO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MYRO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MYROעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

