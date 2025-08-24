Major Crypto Index (MX01) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MX01 נסחר בטווח שבין שפל של -- לבין שיא של --, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MX01השיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MX01 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-- ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Major Crypto Index (MX01) מידע שוק
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
שווי השוק הנוכחי של Major Crypto Index הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MX01 הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
Major Crypto Index (MX01) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Major Crypto Indexהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
No Data
Major Crypto Index שינוי מחיר היום
היום,MX01 רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Major Crypto Index שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Major Crypto Index שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MX01 ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Major Crypto Index שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
מה זהMajor Crypto Index (MX01)
Major Crypto Index זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Major Crypto Indexההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMX01 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Major Crypto Indexאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMajor Crypto Index לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Major Crypto Indexתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Major Crypto Index (MX01) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Major Crypto Index (MX01) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Major Crypto Index.
הבנת הטוקנומיקה של Major Crypto Index (MX01) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MX01 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Major Crypto Index (MX01)
מחפש איך לקנותMajor Crypto Index? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Major Crypto Indexב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
MX01 למטבעות מקומיים
1 Major Crypto Index(MX01) ל VND
₫--
1 Major Crypto Index(MX01) ל AUD
A$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל GBP
￡--
1 Major Crypto Index(MX01) ל EUR
€--
1 Major Crypto Index(MX01) ל USD
$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל MYR
RM--
1 Major Crypto Index(MX01) ל TRY
₺--
1 Major Crypto Index(MX01) ל JPY
¥--
1 Major Crypto Index(MX01) ל ARS
ARS$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל RUB
₽--
1 Major Crypto Index(MX01) ל INR
₹--
1 Major Crypto Index(MX01) ל IDR
Rp--
1 Major Crypto Index(MX01) ל KRW
₩--
1 Major Crypto Index(MX01) ל PHP
₱--
1 Major Crypto Index(MX01) ל EGP
￡E.--
1 Major Crypto Index(MX01) ל BRL
R$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל CAD
C$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל BDT
৳--
1 Major Crypto Index(MX01) ל NGN
₦--
1 Major Crypto Index(MX01) ל COP
$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל ZAR
R.--
1 Major Crypto Index(MX01) ל UAH
₴--
1 Major Crypto Index(MX01) ל VES
Bs--
1 Major Crypto Index(MX01) ל CLP
$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל PKR
Rs--
1 Major Crypto Index(MX01) ל KZT
₸--
1 Major Crypto Index(MX01) ל THB
฿--
1 Major Crypto Index(MX01) ל TWD
NT$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל AED
د.إ--
1 Major Crypto Index(MX01) ל CHF
Fr--
1 Major Crypto Index(MX01) ל HKD
HK$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל AMD
֏--
1 Major Crypto Index(MX01) ל MAD
.د.م--
1 Major Crypto Index(MX01) ל MXN
$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל SAR
ريال--
1 Major Crypto Index(MX01) ל PLN
zł--
1 Major Crypto Index(MX01) ל RON
лв--
1 Major Crypto Index(MX01) ל SEK
kr--
1 Major Crypto Index(MX01) ל BGN
лв--
1 Major Crypto Index(MX01) ל HUF
Ft--
1 Major Crypto Index(MX01) ל CZK
Kč--
1 Major Crypto Index(MX01) ל KWD
د.ك--
1 Major Crypto Index(MX01) ל ILS
₪--
1 Major Crypto Index(MX01) ל AOA
Kz--
1 Major Crypto Index(MX01) ל BHD
.د.ب--
1 Major Crypto Index(MX01) ל BMD
$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל DKK
kr--
1 Major Crypto Index(MX01) ל HNL
L--
1 Major Crypto Index(MX01) ל MUR
₨--
1 Major Crypto Index(MX01) ל NAD
$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל NOK
kr--
1 Major Crypto Index(MX01) ל NZD
$--
1 Major Crypto Index(MX01) ל PAB
B/.--
1 Major Crypto Index(MX01) ל PGK
K--
1 Major Crypto Index(MX01) ל QAR
ر.ق--
1 Major Crypto Index(MX01) ל RSD
дин.--
אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Major Crypto Index
כמה שווה Major Crypto Index (MX01) היום?
החי MX01המחיר ב USD הוא -- USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MX01 ל USD?
המחיר הנוכחי של MX01 ל USD הוא --. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Major Crypto Index?
שווי השוק של MX01 הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MX01?
ההיצע במחזור של MX01 הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MX01?
MX01 השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MX01?
MX01 רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של MX01?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MX01 הוא -- USD.
האם MX01 יעלה השנה?
MX01 עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MX01 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:29:11 (UTC+8)
Major Crypto Index (MX01) עדכונים חשובים מהתעשייה
זְמַן (UTC+8)
סוּג
מֵידָע
08-25 21:14:39
עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00
עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00
עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00
עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00
עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00
עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.
MX01-ל-USD מחשבון
סְכוּם
MX01
USD
1 MX01 = -- USD
הצטרף ל-MEXC היום
-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט, --עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד