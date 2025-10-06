MTC מחיר היום

מחיר MTC (MTC) בזמן אמת היום הוא $ 0.01597, עם שינוי של 1.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MTC ל USD הוא $ 0.01597 לכל MTC.

MTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MTC. ב‑24 השעות האחרונות, MTC סחר בין $ 0.01544 (נמוך) ל $ 0.01633 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MTC נע ב +1.46% בשעה האחרונה ו +7.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 47.99K.

MTC (MTC) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 47.99K$ 47.99K $ 47.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.94M$ 31.94M $ 31.94M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי METACOIN

