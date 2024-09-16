עוד על MOODENGETH

MOODENGETH מידע על מחיר

MOODENGETH אתר רשמי

MOODENGETH טוקניומיקה

MOODENGETH תחזית מחיר

MOODENGETH היסטוריה

MOODENGETH מדריך קנייה

MOODENGETHממיר מטבעות לפיאט

MOODENGETH ספוט

Moodeng on Eth סֵמֶל

Moodeng on Eth מְחִיר(MOODENGETH)

1 MOODENGETH ל USDמחיר חי:

$0.00002589
$0.00002589$0.00002589
-1.70%1D
USD
Moodeng on Eth (MOODENGETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:10:01 (UTC+8)

Moodeng on Eth (MOODENGETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00002463
$ 0.00002463$ 0.00002463
24 שעות נמוך
$ 0.0000295
$ 0.0000295$ 0.0000295
גבוה 24 שעות

$ 0.00002463
$ 0.00002463$ 0.00002463

$ 0.0000295
$ 0.0000295$ 0.0000295

$ 0.00043553197561278
$ 0.00043553197561278$ 0.00043553197561278

$ 0.000000058464497807
$ 0.000000058464497807$ 0.000000058464497807

+3.80%

-1.70%

-7.61%

-7.61%

Moodeng on Eth (MOODENGETH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00002589. במהלך 24 השעות האחרונות, MOODENGETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002463 לבין שיא של $ 0.0000295, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOODENGETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00043553197561278, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000058464497807.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOODENGETH השתנה ב +3.80% במהלך השעה האחרונה, -1.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moodeng on Eth (MOODENGETH) מידע שוק

No.1139

$ 10.58M
$ 10.58M$ 10.58M

$ 65.16K
$ 65.16K$ 65.16K

$ 10.89M
$ 10.89M$ 10.89M

408.51B
408.51B 408.51B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

414,508,097,037
414,508,097,037 414,508,097,037

97.10%

2024-09-16 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Moodeng on Eth הוא $ 10.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.16K. ההיצע במחזור של MOODENGETH הוא 408.51B, עם היצע כולל של 414508097037. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.89M.

Moodeng on Eth (MOODENGETH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Moodeng on Ethהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000004477-1.70%
30 ימים$ -0.00000148-5.41%
60 ימים$ +0.00000024+0.93%
90 ימים$ -0.00001478-36.35%
Moodeng on Eth שינוי מחיר היום

היום,MOODENGETH רשם שינוי של $ -0.0000004477 (-1.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Moodeng on Eth שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000148 (-5.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Moodeng on Eth שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MOODENGETH ראה שינוי של $ +0.00000024 (+0.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Moodeng on Eth שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00001478 (-36.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Moodeng on Eth (MOODENGETH)?

בדוק את Moodeng on Eth עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMoodeng on Eth (MOODENGETH)

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

Moodeng on Eth זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Moodeng on Ethההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMOODENGETH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Moodeng on Ethאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMoodeng on Eth לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Moodeng on Ethתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Moodeng on Eth (MOODENGETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Moodeng on Eth (MOODENGETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Moodeng on Eth.

בדוק את Moodeng on Eth תחזית המחיר עכשיו‏!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Moodeng on Eth (MOODENGETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOODENGETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Moodeng on Eth (MOODENGETH)

מחפש איך לקנותMoodeng on Eth? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Moodeng on Ethב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MOODENGETH למטבעות מקומיים

Moodeng on Eth מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Moodeng on Eth, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMoodeng on Eth הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Moodeng on Eth

כמה שווה Moodeng on Eth (MOODENGETH) היום?
החי MOODENGETHהמחיר ב USD הוא 0.00002589 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOODENGETH ל USD?
המחיר הנוכחי של MOODENGETH ל USD הוא $ 0.00002589. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Moodeng on Eth?
שווי השוק של MOODENGETH הוא $ 10.58M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOODENGETH?
ההיצע במחזור של MOODENGETH הוא 408.51B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOODENGETH?
‏‏MOODENGETH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00043553197561278 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOODENGETH?
MOODENGETH ‏‏רשם מחירATL של 0.000000058464497807 USD.
מהו נפח המסחר של MOODENGETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOODENGETH הוא $ 65.16K USD.
האם MOODENGETH יעלה השנה?
MOODENGETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOODENGETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:10:01 (UTC+8)

Moodeng on Eth (MOODENGETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 MOODENGETH = 0.00002589 USD

