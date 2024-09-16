Moodeng on Eth (MOODENGETH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Moodeng on Eth (MOODENGETH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Moodeng on Eth (MOODENGETH) מידע Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo. אתר רשמי: https://moodeng.vip/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad קנה MOODENGETHעכשיו!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Moodeng on Eth (MOODENGETH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M ההיצע הכולל: $ 414.51B $ 414.51B $ 414.51B אספקה במחזור: $ 408.51B $ 408.51B $ 408.51B FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M שיא כל הזמנים: $ 0.00043539 $ 0.00043539 $ 0.00043539 שפל כל הזמנים: $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 מחיר נוכחי: $ 0.0000242 $ 0.0000242 $ 0.0000242 למידע נוסף על Moodeng on Eth (MOODENGETH) מחיר

Moodeng on Eth (MOODENGETH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Moodeng on Eth (MOODENGETH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MOODENGETH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MOODENGETHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MOODENGETHטוקניומיקה, חקרו אתMOODENGETHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

