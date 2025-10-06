MON Protocol מחיר היום

מחיר MON Protocol (MONPRO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01216, עם שינוי של 2.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MONPRO ל USD הוא $ 0.01216 לכל MONPRO.

MON Protocol כרגע מדורג במקום #1199 לפי שווי שוק של $ 7.22M, עם היצע במחזור של 593.78M MONPRO. ב‑24 השעות האחרונות, MONPRO סחר בין $ 0.01214 (נמוך) ל $ 0.01275 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.9595624143978051, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.012100080865224868.

ביצועים לטווח קצר, MONPRO נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -21.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.12K.

MON Protocol (MONPRO) מידע שוק

דירוג No.1199 שווי שוק $ 7.22M$ 7.22M $ 7.22M נפח (24 שעות) $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.15M$ 12.15M $ 12.15M אספקת מחזור 593.78M 593.78M 593.78M אספקה כוללת 999,517,431 999,517,431 999,517,431 בלוקצ'יין ציבורי ETH

