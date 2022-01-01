MongCoin (MONG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MongCoin (MONG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MongCoin (MONG) מידע The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. אתר רשמי: https://mong.life סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c קנה MONGעכשיו!

MongCoin (MONG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MongCoin (MONG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M ההיצע הכולל: $ 690.00T $ 690.00T $ 690.00T אספקה במחזור: $ 581.20T $ 581.20T $ 581.20T FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M שיא כל הזמנים: $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 מחיר נוכחי: $ 0.000000003956 $ 0.000000003956 $ 0.000000003956 למידע נוסף על MongCoin (MONG) מחיר

MongCoin (MONG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MongCoin (MONG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MONG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MONGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MONGטוקניומיקה, חקרו אתMONGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MONG מעוניין להוסיף את MongCoin (MONG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MONG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MONG ב-MEXC עכשיו!

MongCoin (MONG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MONGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MONG עכשיו את היסטוריית המחירים!

MONG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MONG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MONG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MONGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

