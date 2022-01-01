Moonray (MNRY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Moonray (MNRY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Moonray (MNRY) מידע Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation. אתר רשמי: https://www.moonray.studio/ מסמך לבן: https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54 קנה MNRYעכשיו!

Moonray (MNRY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Moonray (MNRY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 538.03K $ 538.03K $ 538.03K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 192.09M $ 192.09M $ 192.09M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M שיא כל הזמנים: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 שפל כל הזמנים: $ 0.002707241159106485 $ 0.002707241159106485 $ 0.002707241159106485 מחיר נוכחי: $ 0.002801 $ 0.002801 $ 0.002801 למידע נוסף על Moonray (MNRY) מחיר

Moonray (MNRY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Moonray (MNRY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MNRY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MNRYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MNRYטוקניומיקה, חקרו אתMNRYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Moonray (MNRY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MNRYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MNRY עכשיו את היסטוריית המחירים!

MNRY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MNRY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MNRY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MNRYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

