MLXC סֵמֶל

MLXC מְחִיר(MLXC)

1 MLXC ל USDמחיר חי:

$0.000001937
+2.21%1D
USD
MLXC (MLXC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:44:33 (UTC+8)

MLXC (MLXC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000179
24 שעות נמוך
$ 0.000002202
גבוה 24 שעות

$ 0.00000179
$ 0.000002202
$ 0.5147779503691295
$ 0.00000013969110984
-1.13%

+2.21%

-32.50%

-32.50%

MLXC (MLXC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000193. במהלך 24 השעות האחרונות, MLXC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000179 לבין שיא של $ 0.000002202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MLXCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5147779503691295, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000013969110984.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MLXC השתנה ב -1.13% במהלך השעה האחרונה, +2.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MLXC (MLXC) מידע שוק

No.7425

$ 0.00
$ 20.73K
$ 1.35M
0.00
700,000,000,000
650,000,000,000
0.00%

MLXC

שווי השוק הנוכחי של MLXC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.73K. ההיצע במחזור של MLXC הוא 0.00, עם היצע כולל של 650000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.

MLXC (MLXC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MLXCהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000004188+2.21%
30 ימים$ -0.000005016-72.22%
60 ימים$ -0.00000135-41.16%
90 ימים$ -0.000000099-4.88%
MLXC שינוי מחיר היום

היום,MLXC רשם שינוי של $ +0.00000004188 (+2.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MLXC שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000005016 (-72.22%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MLXC שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MLXC ראה שינוי של $ -0.00000135 (-41.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MLXC שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000099 (-4.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MLXC (MLXC)?

בדוק את MLXC עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMLXC (MLXC)

The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate.

MLXC זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MLXCההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMLXC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MLXCאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMLXC לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MLXCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MLXC (MLXC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MLXC (MLXC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MLXC.

בדוק את MLXC תחזית המחיר עכשיו‏!

MLXC (MLXC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MLXC (MLXC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MLXC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MLXC (MLXC)

מחפש איך לקנותMLXC? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MLXCב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MLXC למטבעות מקומיים

MLXC מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MLXC, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMLXC הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MLXC

כמה שווה MLXC (MLXC) היום?
החי MLXCהמחיר ב USD הוא 0.00000193 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MLXC ל USD?
המחיר הנוכחי של MLXC ל USD הוא $ 0.00000193. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MLXC?
שווי השוק של MLXC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MLXC?
ההיצע במחזור של MLXC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MLXC?
‏‏MLXC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5147779503691295 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MLXC?
MLXC ‏‏רשם מחירATL של 0.00000013969110984 USD.
מהו נפח המסחר של MLXC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MLXC הוא $ 20.73K USD.
האם MLXC יעלה השנה?
MLXC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MLXC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
MLXC (MLXC) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

