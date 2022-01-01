xExchange (MEX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי xExchange (MEX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

xExchange (MEX) מידע xExchange is a platform for trading and engaging with decentralized finance running on the MultiversX Network. A gateway for the next billion people into the digital economy. אתר רשמי: https://xexchange.com/ מסמך לבן: https://xexchange.com/x-exchange-economics.pdf סייר בלוקים: https://explorer.multiversx.com/tokens/MEX-455c57 קנה MEXעכשיו!

xExchange (MEX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור xExchange (MEX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 4.03T $ 4.03T $ 4.03T אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M שיא כל הזמנים: $ 0.000052 $ 0.000052 $ 0.000052 שפל כל הזמנים: $ 0.000001128599633696 $ 0.000001128599633696 $ 0.000001128599633696 מחיר נוכחי: $ 0.000001323 $ 0.000001323 $ 0.000001323 למידע נוסף על xExchange (MEX) מחיר

xExchange (MEX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של xExchange (MEX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MEX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MEXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MEXטוקניומיקה, חקרו אתMEXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MEX מעוניין להוסיף את xExchange (MEX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MEX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MEX ב-MEXC עכשיו!

xExchange (MEX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MEXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MEX עכשיו את היסטוריית המחירים!

MEX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MEX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MEX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MEXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

