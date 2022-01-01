Memecoin (MEME) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Memecoin (MEME), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Memecoin (MEME) מידע Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes. אתר רשמי: https://www.memecoin.org/ מסמך לבן: https://www.memecoin.org/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xb131f4a55907b10d1f0a50d8ab8fa09ec342cd74 קנה MEMEעכשיו!

Memecoin (MEME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Memecoin (MEME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 164.79M $ 164.79M $ 164.79M ההיצע הכולל: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B אספקה במחזור: $ 53.68B $ 53.68B $ 53.68B FDV (שווי מדולל מלא): $ 211.83M $ 211.83M $ 211.83M שיא כל הזמנים: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 שפל כל הזמנים: $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 מחיר נוכחי: $ 0.00307 $ 0.00307 $ 0.00307 למידע נוסף על Memecoin (MEME) מחיר

Memecoin (MEME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Memecoin (MEME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MEME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MEMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MEMEטוקניומיקה, חקרו אתMEMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MEME מעוניין להוסיף את Memecoin (MEME) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MEME, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MEME ב-MEXC עכשיו!

Memecoin (MEME) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MEMEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MEME עכשיו את היסטוריית המחירים!

MEME חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MEME עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MEME משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MEMEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!