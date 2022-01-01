McDull (MCDULL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי McDull (MCDULL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

McDull (MCDULL) מידע McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits. אתר רשמי: https://mcdull.io/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/Buoj8HCZMnLRwzDmjzaswhkVhLZD58PG4pZ7rnYp6pCr קנה MCDULLעכשיו!

McDull (MCDULL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור McDull (MCDULL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 27.96M $ 27.96M $ 27.96M ההיצע הכולל: $ 8.89T $ 8.89T $ 8.89T אספקה במחזור: $ 7.56T $ 7.56T $ 7.56T FDV (שווי מדולל מלא): $ 32.89M $ 32.89M $ 32.89M שיא כל הזמנים: $ 0.000010458 $ 0.000010458 $ 0.000010458 שפל כל הזמנים: $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 מחיר נוכחי: $ 0.0000037 $ 0.0000037 $ 0.0000037 למידע נוסף על McDull (MCDULL) מחיר

McDull (MCDULL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של McDull (MCDULL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MCDULL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MCDULLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MCDULLטוקניומיקה, חקרו אתMCDULLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MCDULL מעוניין להוסיף את McDull (MCDULL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MCDULL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MCDULL ב-MEXC עכשיו!

McDull (MCDULL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MCDULLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MCDULL עכשיו את היסטוריית המחירים!

MCDULL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MCDULL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MCDULL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MCDULLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

