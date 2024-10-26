MCDULL

McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

שֵׁםMCDULL

דירוגNo.758

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור7,555,555,555,554

מקסימום היצע8,888,888,888,888

אספקה כוללת8,888,888,888,888

שיעור מחזור0.8499%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000015816665141827,2025-01-18

המחיר הנמוך ביותר0.000002415529445112,2024-10-26

בלוקצ'יין ציבוריSOL

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

