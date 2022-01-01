Moviebloc (MBL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Moviebloc (MBL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Moviebloc (MBL) מידע 【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue. אתר רשמי: https://www.moviebloc.com/ מסמך לבן: https://www.moviebloc.com/whitepaper/MovieBloc_White_Paper_Ver.1.14_en.pdf סייר בלוקים: https://explorer.ont.io/token/detail/oep4/e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d/MovieBloc/10/1 קנה MBLעכשיו!

Moviebloc (MBL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Moviebloc (MBL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 40.98M $ 40.98M $ 40.98M ההיצע הכולל: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B אספקה במחזור: $ 18.71B $ 18.71B $ 18.71B FDV (שווי מדולל מלא): $ 65.70M $ 65.70M $ 65.70M שיא כל הזמנים: $ 0.043048 $ 0.043048 $ 0.043048 שפל כל הזמנים: $ 0.000767721148402 $ 0.000767721148402 $ 0.000767721148402 מחיר נוכחי: $ 0.00219 $ 0.00219 $ 0.00219 למידע נוסף על Moviebloc (MBL) מחיר

Moviebloc (MBL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Moviebloc (MBL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MBL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MBLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MBLטוקניומיקה, חקרו אתMBLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MBL מעוניין להוסיף את Moviebloc (MBL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MBL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MBL ב-MEXC עכשיו!

Moviebloc (MBL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MBLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MBL עכשיו את היסטוריית המחירים!

MBL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MBL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MBL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MBLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!