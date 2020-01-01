MemeCore (M) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MemeCore (M), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MemeCore (M) מידע MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem. אתר רשמי: https://memecore.com/ מסמך לבן: https://docs.memecore.com/ סייר בלוקים: https://memecorescan.io/ קנה Mעכשיו!

MemeCore (M) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MemeCore (M), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 427.97M $ 427.97M $ 427.97M ההיצע הכולל: $ 5.26B $ 5.26B $ 5.26B אספקה במחזור: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.12B $ 4.12B $ 4.12B שיא כל הזמנים: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 שפל כל הזמנים: $ 0.03524461750801544 $ 0.03524461750801544 $ 0.03524461750801544 מחיר נוכחי: $ 0.41171 $ 0.41171 $ 0.41171 למידע נוסף על MemeCore (M) מחיר

MemeCore (M) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MemeCore (M) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של M אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות Mהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את Mטוקניומיקה, חקרו אתMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות M מעוניין להוסיף את MemeCore (M) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת M, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות M ב-MEXC עכשיו!

MemeCore (M) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של Mעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה M עכשיו את היסטוריית המחירים!

M חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן M עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו M משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה Mעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

