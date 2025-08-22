עוד על LUMIA

Lumia סֵמֶל

Lumia מְחִיר(LUMIA)

1 LUMIA ל USDמחיר חי:

$0.2935
$0.2935$0.2935
-6.55%1D
USD
Lumia (LUMIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:31:16 (UTC+8)

Lumia (LUMIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2884
$ 0.2884$ 0.2884
24 שעות נמוך
$ 0.3306
$ 0.3306$ 0.3306
גבוה 24 שעות

$ 0.2884
$ 0.2884$ 0.2884

$ 0.3306
$ 0.3306$ 0.3306

$ 2.59516770698109
$ 2.59516770698109$ 2.59516770698109

$ 0.1949649620411284
$ 0.1949649620411284$ 0.1949649620411284

+1.06%

-6.55%

-7.45%

-7.45%

Lumia (LUMIA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2935. במהלך 24 השעות האחרונות, LUMIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2884 לבין שיא של $ 0.3306, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUMIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.59516770698109, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1949649620411284.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUMIA השתנה ב +1.06% במהלך השעה האחרונה, -6.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lumia (LUMIA) מידע שוק

No.652

$ 38.31M
$ 38.31M$ 38.31M

$ 94.76K
$ 94.76K$ 94.76K

$ 70.11M
$ 70.11M$ 70.11M

130.54M
130.54M 130.54M

238,888,888
238,888,888 238,888,888

238,888,888
238,888,888 238,888,888

54.64%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Lumia הוא $ 38.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 94.76K. ההיצע במחזור של LUMIA הוא 130.54M, עם היצע כולל של 238888888. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.11M.

Lumia (LUMIA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Lumiaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.020572-6.55%
30 ימים$ -0.0785-21.11%
60 ימים$ +0.075+34.32%
90 ימים$ -0.0671-18.61%
Lumia שינוי מחיר היום

היום,LUMIA רשם שינוי של $ -0.020572 (-6.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Lumia שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0785 (-21.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Lumia שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LUMIA ראה שינוי של $ +0.075 (+34.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Lumia שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0671 (-18.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lumia (LUMIA)?

בדוק את Lumia עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Lumia זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lumiaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLUMIA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Lumiaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLumia לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Lumiaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lumia (LUMIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lumia (LUMIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lumia.

בדוק את Lumia תחזית המחיר עכשיו‏!

Lumia (LUMIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lumia (LUMIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUMIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Lumia (LUMIA)

מחפש איך לקנותLumia? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lumiaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Lumia מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Lumia, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLumia הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Lumia

כמה שווה Lumia (LUMIA) היום?
החי LUMIAהמחיר ב USD הוא 0.2935 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUMIA ל USD?
המחיר הנוכחי של LUMIA ל USD הוא $ 0.2935. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lumia?
שווי השוק של LUMIA הוא $ 38.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUMIA?
ההיצע במחזור של LUMIA הוא 130.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUMIA?
‏‏LUMIA השיג מחיר שיא (ATH) של 2.59516770698109 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUMIA?
LUMIA ‏‏רשם מחירATL של 0.1949649620411284 USD.
מהו נפח המסחר של LUMIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUMIA הוא $ 94.76K USD.
האם LUMIA יעלה השנה?
LUMIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUMIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:31:16 (UTC+8)

Lumia (LUMIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

