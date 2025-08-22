עוד על LKY

Luckycoin סֵמֶל

Luckycoin מְחִיר(LKY)

1 LKY ל USDמחיר חי:

$0.235
$0.235$0.235
-5.24%1D
USD
Luckycoin (LKY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:05:12 (UTC+8)

Luckycoin (LKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.235
$ 0.235$ 0.235
24 שעות נמוך
$ 0.251
$ 0.251$ 0.251
גבוה 24 שעות

$ 0.235
$ 0.235$ 0.235

$ 0.251
$ 0.251$ 0.251

$ 17.01555375778228
$ 17.01555375778228$ 17.01555375778228

$ 0.1451754168803282
$ 0.1451754168803282$ 0.1451754168803282

0.00%

-5.24%

-6.38%

-6.38%

Luckycoin (LKY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.235. במהלך 24 השעות האחרונות, LKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.235 לבין שיא של $ 0.251, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.01555375778228, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1451754168803282.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LKY השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Luckycoin (LKY) מידע שוק

No.1687

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

$ 5.41K
$ 5.41K$ 5.41K

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

12.07M
12.07M 12.07M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

12,070,868
12,070,868 12,070,868

60.35%

LUCKYCOIN

שווי השוק הנוכחי של Luckycoin הוא $ 2.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.41K. ההיצע במחזור של LKY הוא 12.07M, עם היצע כולל של 12070868. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.70M.

Luckycoin (LKY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Luckycoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01299-5.24%
30 ימים$ -0.073-23.71%
60 ימים$ -0.033-12.32%
90 ימים$ -0.084-26.34%
Luckycoin שינוי מחיר היום

היום,LKY רשם שינוי של $ -0.01299 (-5.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Luckycoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.073 (-23.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Luckycoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LKY ראה שינוי של $ -0.033 (-12.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Luckycoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.084 (-26.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Luckycoin (LKY)?

בדוק את Luckycoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLuckycoin (LKY)

Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

Luckycoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Luckycoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLKY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Luckycoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLuckycoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Luckycoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Luckycoin (LKY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Luckycoin (LKY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Luckycoin.

בדוק את Luckycoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Luckycoin (LKY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Luckycoin (LKY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LKY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Luckycoin (LKY)

מחפש איך לקנותLuckycoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Luckycoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Luckycoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Luckycoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLuckycoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Luckycoin

כמה שווה Luckycoin (LKY) היום?
החי LKYהמחיר ב USD הוא 0.235 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LKY ל USD?
המחיר הנוכחי של LKY ל USD הוא $ 0.235. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Luckycoin?
שווי השוק של LKY הוא $ 2.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LKY?
ההיצע במחזור של LKY הוא 12.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LKY?
‏‏LKY השיג מחיר שיא (ATH) של 17.01555375778228 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LKY?
LKY ‏‏רשם מחירATL של 0.1451754168803282 USD.
מהו נפח המסחר של LKY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LKY הוא $ 5.41K USD.
האם LKY יעלה השנה?
LKY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LKY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:05:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

