Lingo (LINGO) מידע LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences. אתר רשמי: https://lingocoin.io/ מסמך לבן: https://bento.me/lingo סייר בלוקים: https://solscan.io/token/GWZGj6AM4pkWxQW6bifE6JChSRf2hEQFWFkYC4REaL7H קנה LINGOעכשיו!

Lingo (LINGO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lingo (LINGO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M ההיצע הכולל: $ 206.34M $ 206.34M $ 206.34M אספקה במחזור: $ 206.34M $ 206.34M $ 206.34M FDV (שווי מדולל מלא): $ 31.04M $ 31.04M $ 31.04M שיא כל הזמנים: $ 0.7568 $ 0.7568 $ 0.7568 שפל כל הזמנים: $ 0.03293305546809166 $ 0.03293305546809166 $ 0.03293305546809166 מחיר נוכחי: $ 0.03104 $ 0.03104 $ 0.03104 למידע נוסף על Lingo (LINGO) מחיר

Lingo (LINGO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Lingo (LINGO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LINGO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LINGOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LINGOטוקניומיקה, חקרו אתLINGOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LINGO מעוניין להוסיף את Lingo (LINGO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LINGO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LINGO ב-MEXC עכשיו!

Lingo (LINGO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LINGOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LINGO עכשיו את היסטוריית המחירים!

LINGO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LINGO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LINGO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LINGOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

