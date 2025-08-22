עוד על LAYER

LAYER מידע על מחיר

LAYER מסמך לבן

LAYER אתר רשמי

LAYER טוקניומיקה

LAYER תחזית מחיר

LAYER היסטוריה

LAYER מדריך קנייה

LAYERממיר מטבעות לפיאט

LAYER ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Solayer סֵמֶל

Solayer מְחִיר(LAYER)

1 LAYER ל USDמחיר חי:

$0.5447
$0.5447$0.5447
-3.83%1D
USD
Solayer (LAYER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:03:48 (UTC+8)

Solayer (LAYER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5373
$ 0.5373$ 0.5373
24 שעות נמוך
$ 0.5881
$ 0.5881$ 0.5881
גבוה 24 שעות

$ 0.5373
$ 0.5373$ 0.5373

$ 0.5881
$ 0.5881$ 0.5881

$ 3.3956620412069185
$ 3.3956620412069185$ 3.3956620412069185

$ 0.5342301314497905
$ 0.5342301314497905$ 0.5342301314497905

-0.17%

-3.83%

-4.97%

-4.97%

Solayer (LAYER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.545. במהלך 24 השעות האחרונות, LAYER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5373 לבין שיא של $ 0.5881, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAYERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.3956620412069185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5342301314497905.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAYER השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -3.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solayer (LAYER) מידע שוק

No.274

$ 154.57M
$ 154.57M$ 154.57M

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 545.00M
$ 545.00M$ 545.00M

283.62M
283.62M 283.62M

999,999,575.1822896
999,999,575.1822896 999,999,575.1822896

0.01%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Solayer הוא $ 154.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.41M. ההיצע במחזור של LAYER הוא 283.62M, עם היצע כולל של 999999575.1822896. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 545.00M.

Solayer (LAYER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Solayerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.021693-3.83%
30 ימים$ -0.1741-24.22%
60 ימים$ -0.1375-20.15%
90 ימים$ -0.4046-42.61%
Solayer שינוי מחיר היום

היום,LAYER רשם שינוי של $ -0.021693 (-3.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Solayer שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1741 (-24.22%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Solayer שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LAYER ראה שינוי של $ -0.1375 (-20.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Solayer שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.4046 (-42.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Solayer (LAYER)?

בדוק את Solayer עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSolayer (LAYER)

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Solayer זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Solayerההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLAYER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Solayerאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSolayer לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Solayerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solayer (LAYER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solayer (LAYER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solayer.

בדוק את Solayer תחזית המחיר עכשיו‏!

Solayer (LAYER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solayer (LAYER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAYER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Solayer (LAYER)

מחפש איך לקנותSolayer? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Solayerב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LAYER למטבעות מקומיים

1 Solayer(LAYER) ל VND
14,341.675
1 Solayer(LAYER) ל AUD
A$0.8393
1 Solayer(LAYER) ל GBP
0.4033
1 Solayer(LAYER) ל EUR
0.46325
1 Solayer(LAYER) ל USD
$0.545
1 Solayer(LAYER) ל MYR
RM2.289
1 Solayer(LAYER) ל TRY
22.33955
1 Solayer(LAYER) ל JPY
¥80.115
1 Solayer(LAYER) ל ARS
ARS$719.945
1 Solayer(LAYER) ל RUB
43.92155
1 Solayer(LAYER) ל INR
47.7202
1 Solayer(LAYER) ל IDR
Rp8,934.4248
1 Solayer(LAYER) ל KRW
756.9396
1 Solayer(LAYER) ל PHP
30.91785
1 Solayer(LAYER) ל EGP
￡E.26.4325
1 Solayer(LAYER) ל BRL
R$2.9648
1 Solayer(LAYER) ל CAD
C$0.7521
1 Solayer(LAYER) ל BDT
65.6943
1 Solayer(LAYER) ל NGN
832.05695
1 Solayer(LAYER) ל COP
$2,180
1 Solayer(LAYER) ל ZAR
R.9.5593
1 Solayer(LAYER) ל UAH
22.3232
1 Solayer(LAYER) ל VES
Bs76.3
1 Solayer(LAYER) ל CLP
$522.655
1 Solayer(LAYER) ל PKR
Rs153.25945
1 Solayer(LAYER) ל KZT
290.3542
1 Solayer(LAYER) ל THB
฿17.6798
1 Solayer(LAYER) ל TWD
NT$16.59525
1 Solayer(LAYER) ל AED
د.إ2.00015
1 Solayer(LAYER) ל CHF
Fr0.436
1 Solayer(LAYER) ל HKD
HK$4.25645
1 Solayer(LAYER) ל AMD
֏206.3588
1 Solayer(LAYER) ל MAD
.د.م4.88865
1 Solayer(LAYER) ל MXN
$10.1588
1 Solayer(LAYER) ל SAR
ريال2.04375
1 Solayer(LAYER) ל PLN
1.9838
1 Solayer(LAYER) ל RON
лв2.3544
1 Solayer(LAYER) ל SEK
kr5.19385
1 Solayer(LAYER) ל BGN
лв0.91015
1 Solayer(LAYER) ל HUF
Ft185.2455
1 Solayer(LAYER) ל CZK
11.4341
1 Solayer(LAYER) ל KWD
د.ك0.166225
1 Solayer(LAYER) ל ILS
1.8421
1 Solayer(LAYER) ל AOA
Kz496.80565
1 Solayer(LAYER) ל BHD
.د.ب0.205465
1 Solayer(LAYER) ל BMD
$0.545
1 Solayer(LAYER) ל DKK
kr3.4771
1 Solayer(LAYER) ל HNL
L14.13185
1 Solayer(LAYER) ל MUR
24.8738
1 Solayer(LAYER) ל NAD
$9.5266
1 Solayer(LAYER) ל NOK
kr5.50995
1 Solayer(LAYER) ל NZD
$0.9265
1 Solayer(LAYER) ל PAB
B/.0.545
1 Solayer(LAYER) ל PGK
K2.2781
1 Solayer(LAYER) ל QAR
ر.ق1.96745
1 Solayer(LAYER) ל RSD
дин.54.61445

Solayer מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Solayer, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSolayer הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Solayer

כמה שווה Solayer (LAYER) היום?
החי LAYERהמחיר ב USD הוא 0.545 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAYER ל USD?
המחיר הנוכחי של LAYER ל USD הוא $ 0.545. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solayer?
שווי השוק של LAYER הוא $ 154.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAYER?
ההיצע במחזור של LAYER הוא 283.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAYER?
‏‏LAYER השיג מחיר שיא (ATH) של 3.3956620412069185 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAYER?
LAYER ‏‏רשם מחירATL של 0.5342301314497905 USD.
מהו נפח המסחר של LAYER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAYER הוא $ 1.41M USD.
האם LAYER יעלה השנה?
LAYER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAYER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:03:48 (UTC+8)

Solayer (LAYER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LAYER-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LAYER
LAYER
USD
USD

1 LAYER = 0.545 USD

מסחרLAYER

USDTLAYER
$0.5447
$0.5447$0.5447
-3.76%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד