Outlanders סֵמֶל

Outlanders מְחִיר(LAND)

1 LAND ל USDמחיר חי:

$0.000587
$0.000587$0.000587
-0.84%1D
USD
Outlanders (LAND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:51:23 (UTC+8)

Outlanders (LAND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000574
$ 0.000574$ 0.000574
24 שעות נמוך
$ 0.000613
$ 0.000613$ 0.000613
גבוה 24 שעות

$ 0.000574
$ 0.000574$ 0.000574

$ 0.000613
$ 0.000613$ 0.000613

$ 0.018334995145469036
$ 0.018334995145469036$ 0.018334995145469036

$ 0.00046422811309628
$ 0.00046422811309628$ 0.00046422811309628

0.00%

-0.84%

+2.80%

+2.80%

Outlanders (LAND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000587. במהלך 24 השעות האחרונות, LAND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000574 לבין שיא של $ 0.000613, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LANDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.018334995145469036, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00046422811309628.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAND השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Outlanders (LAND) מידע שוק

No.5160

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 64.70K
$ 64.70K$ 64.70K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Outlanders הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.70K. ההיצע במחזור של LAND הוא 0.00, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.

Outlanders (LAND) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Outlandersהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000497-0.84%
30 ימים$ -0.000707-54.64%
60 ימים$ -0.0009-60.53%
90 ימים$ -0.000992-62.83%
Outlanders שינוי מחיר היום

היום,LAND רשם שינוי של $ -0.00000497 (-0.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Outlanders שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000707 (-54.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Outlanders שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LAND ראה שינוי של $ -0.0009 (-60.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Outlanders שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000992 (-62.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Outlanders (LAND)?

בדוק את Outlanders עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOutlanders (LAND)

Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market.

Outlanders זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Outlandersההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLAND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Outlandersאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOutlanders לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Outlandersתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Outlanders (LAND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Outlanders (LAND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Outlanders.

בדוק את Outlanders תחזית המחיר עכשיו‏!

Outlanders (LAND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Outlanders (LAND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Outlanders (LAND)

מחפש איך לקנותOutlanders? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Outlandersב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LAND למטבעות מקומיים

1 Outlanders(LAND) ל VND
15.446905
1 Outlanders(LAND) ל AUD
A$0.00089811
1 Outlanders(LAND) ל GBP
0.00043438
1 Outlanders(LAND) ל EUR
0.00049895
1 Outlanders(LAND) ל USD
$0.000587
1 Outlanders(LAND) ל MYR
RM0.0024654
1 Outlanders(LAND) ל TRY
0.02406113
1 Outlanders(LAND) ל JPY
¥0.086289
1 Outlanders(LAND) ל ARS
ARS$0.78791836
1 Outlanders(LAND) ל RUB
0.0473709
1 Outlanders(LAND) ל INR
0.05136837
1 Outlanders(LAND) ל IDR
Rp9.46774061
1 Outlanders(LAND) ל KRW
0.81527256
1 Outlanders(LAND) ל PHP
0.03324181
1 Outlanders(LAND) ל EGP
￡E.0.02848124
1 Outlanders(LAND) ל BRL
R$0.0031698
1 Outlanders(LAND) ל CAD
C$0.00081006
1 Outlanders(LAND) ל BDT
0.07141442
1 Outlanders(LAND) ל NGN
0.89755235
1 Outlanders(LAND) ל COP
$2.35742722
1 Outlanders(LAND) ל ZAR
R.0.01031359
1 Outlanders(LAND) ל UAH
0.02433115
1 Outlanders(LAND) ל VES
Bs0.08218
1 Outlanders(LAND) ל CLP
$0.562933
1 Outlanders(LAND) ל PKR
Rs0.16642624
1 Outlanders(LAND) ל KZT
0.31406848
1 Outlanders(LAND) ל THB
฿0.01902467
1 Outlanders(LAND) ל TWD
NT$0.01787415
1 Outlanders(LAND) ל AED
د.إ0.00215429
1 Outlanders(LAND) ל CHF
Fr0.0004696
1 Outlanders(LAND) ל HKD
HK$0.00458447
1 Outlanders(LAND) ל AMD
֏0.22472708
1 Outlanders(LAND) ל MAD
.د.م0.005283
1 Outlanders(LAND) ל MXN
$0.01088885
1 Outlanders(LAND) ל SAR
ريال0.00220125
1 Outlanders(LAND) ל PLN
0.00213668
1 Outlanders(LAND) ל RON
лв0.00253584
1 Outlanders(LAND) ל SEK
kr0.00558824
1 Outlanders(LAND) ל BGN
лв0.00098029
1 Outlanders(LAND) ל HUF
Ft0.19931585
1 Outlanders(LAND) ל CZK
0.01230939
1 Outlanders(LAND) ל KWD
د.ك0.000179035
1 Outlanders(LAND) ל ILS
0.00197232
1 Outlanders(LAND) ל AOA
Kz0.53509159
1 Outlanders(LAND) ל BHD
.د.ب0.000221299
1 Outlanders(LAND) ל BMD
$0.000587
1 Outlanders(LAND) ל DKK
kr0.00374506
1 Outlanders(LAND) ל HNL
L0.01536766
1 Outlanders(LAND) ל MUR
0.02679068
1 Outlanders(LAND) ל NAD
$0.01029011
1 Outlanders(LAND) ל NOK
kr0.00591109
1 Outlanders(LAND) ל NZD
$0.0009979
1 Outlanders(LAND) ל PAB
B/.0.000587
1 Outlanders(LAND) ל PGK
K0.00247714
1 Outlanders(LAND) ל QAR
ر.ق0.00213081
1 Outlanders(LAND) ל RSD
дин.0.05877044

Outlanders מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Outlanders, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Outlanders

כמה שווה Outlanders (LAND) היום?
החי LANDהמחיר ב USD הוא 0.000587 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAND ל USD?
המחיר הנוכחי של LAND ל USD הוא $ 0.000587. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Outlanders?
שווי השוק של LAND הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAND?
ההיצע במחזור של LAND הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAND?
‏‏LAND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.018334995145469036 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAND?
LAND ‏‏רשם מחירATL של 0.00046422811309628 USD.
מהו נפח המסחר של LAND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAND הוא $ 64.70K USD.
האם LAND יעלה השנה?
LAND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:51:23 (UTC+8)

Outlanders (LAND) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

