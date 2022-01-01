Layer3 (L3) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Layer3 (L3), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Layer3 (L3) מידע Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. אתר רשמי: https://layer3.xyz מסמך לבן: https://docs.layer3foundation.org/tokenomics סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a קנה L3עכשיו!

Layer3 (L3) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Layer3 (L3), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 29.11M $ 29.11M $ 29.11M ההיצע הכולל: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B אספקה במחזור: $ 740.40M $ 740.40M $ 740.40M FDV (שווי מדולל מלא): $ 131.07M $ 131.07M $ 131.07M שיא כל הזמנים: $ 0.1565 $ 0.1565 $ 0.1565 שפל כל הזמנים: $ 0.03537757570921343 $ 0.03537757570921343 $ 0.03537757570921343 מחיר נוכחי: $ 0.03932 $ 0.03932 $ 0.03932 למידע נוסף על Layer3 (L3) מחיר

Layer3 (L3) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Layer3 (L3) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של L3 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות L3האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את L3טוקניומיקה, חקרו אתL3המחיר בזמן אמת של אסימונים!

