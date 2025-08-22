עוד על KORI

Kori The Pom סֵמֶל

Kori The Pom מְחִיר(KORI)

1 KORI ל USDמחיר חי:

Kori The Pom (KORI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:02:33 (UTC+8)

Kori The Pom (KORI) מידע על מחיר (USD)

Kori The Pom (KORI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.014746. במהלך 24 השעות האחרונות, KORI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.014598 לבין שיא של $ 0.019582, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KORIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058514331614052374, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001561427322711944.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KORI השתנה ב -2.88% במהלך השעה האחרונה, -22.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kori The Pom (KORI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Kori The Pom הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 249.56K. ההיצע במחזור של KORI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.75M.

Kori The Pom (KORI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kori The Pomהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00416296-22.00%
30 ימים$ -0.014707-49.94%
60 ימים$ +0.011779+397.00%
90 ימים$ +0.012246+489.84%
Kori The Pom שינוי מחיר היום

היום,KORI רשם שינוי של $ -0.00416296 (-22.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kori The Pom שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.014707 (-49.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kori The Pom שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KORI ראה שינוי של $ +0.011779 (+397.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kori The Pom שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.012246 (+489.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kori The Pom (KORI)?

בדוק את Kori The Pom עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKori The Pom (KORI)

A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers.

Kori The Pom זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kori The Pomההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKORI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kori The Pomאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKori The Pom לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kori The Pomתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kori The Pom (KORI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kori The Pom (KORI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kori The Pom.

בדוק את Kori The Pom תחזית המחיר עכשיו‏!

Kori The Pom (KORI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kori The Pom (KORI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KORI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kori The Pom (KORI)

מחפש איך לקנותKori The Pom? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kori The Pomב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KORI למטבעות מקומיים

Kori The Pom מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kori The Pom, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרKori The Pom הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kori The Pom

כמה שווה Kori The Pom (KORI) היום?
החי KORIהמחיר ב USD הוא 0.014746 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KORI ל USD?
המחיר הנוכחי של KORI ל USD הוא $ 0.014746. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kori The Pom?
שווי השוק של KORI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KORI?
ההיצע במחזור של KORI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KORI?
‏‏KORI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.058514331614052374 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KORI?
KORI ‏‏רשם מחירATL של 0.001561427322711944 USD.
מהו נפח המסחר של KORI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KORI הוא $ 249.56K USD.
האם KORI יעלה השנה?
KORI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KORI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:02:33 (UTC+8)

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

