KernelDAO (KERNEL) מידע KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming). אתר רשמי: https://kerneldao.com/ מסמך לבן: https://kerneldao.gitbook.io/litepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x3f80b1c54ae920be41a77f8b902259d48cf24ccf קנה KERNELעכשיו!

KernelDAO (KERNEL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KernelDAO (KERNEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 43.05M $ 43.05M $ 43.05M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 222.67M $ 222.67M $ 222.67M FDV (שווי מדולל מלא): $ 193.31M $ 193.31M $ 193.31M שיא כל הזמנים: $ 1 $ 1 $ 1 שפל כל הזמנים: $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 מחיר נוכחי: $ 0.19331 $ 0.19331 $ 0.19331 למידע נוסף על KernelDAO (KERNEL) מחיר

KernelDAO (KERNEL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KernelDAO (KERNEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KERNEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KERNELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KERNELטוקניומיקה, חקרו אתKERNELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KERNEL מעוניין להוסיף את KernelDAO (KERNEL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KERNEL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KERNEL ב-MEXC עכשיו!

KernelDAO (KERNEL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KERNELעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KERNEL עכשיו את היסטוריית המחירים!

KERNEL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KERNEL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KERNEL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KERNELעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

