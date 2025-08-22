עוד על IP

Story סֵמֶל

Story מְחִיר(IP)

1 IP ל USDמחיר חי:

-1.75%1D
USD
Story (IP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:25:15 (UTC+8)

Story (IP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.11%

-1.75%

+3.41%

+3.41%

Story (IP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 5.818. במהלך 24 השעות האחרונות, IP נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.677 לבין שיא של $ 6.515, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.326959735295318, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IP השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -1.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Story (IP) מידע שוק

No.52

0.04%

STORY

שווי השוק הנוכחי של Story הוא $ 1.77B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.74M. ההיצע במחזור של IP הוא 303.80M, עם היצע כולל של 1012084445. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.89B.

Story (IP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Storyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.10374-1.75%
30 ימים$ +0.326+5.93%
60 ימים$ +2.848+95.89%
90 ימים$ +1.483+34.20%
Story שינוי מחיר היום

היום,IP רשם שינוי של $ -0.10374 (-1.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Story שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.326 (+5.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Story שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IP ראה שינוי של $ +2.848 (+95.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Story שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.483 (+34.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Story (IP)?

בדוק את Story עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStory (IP)

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Story זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Storyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Storyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStory לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Storyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Story (IP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Story (IP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Story.

בדוק את Story תחזית המחיר עכשיו‏!

Story (IP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Story (IP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Story (IP)

מחפש איך לקנותStory? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Storyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IP למטבעות מקומיים

1 Story(IP) ל VND
153,100.67
1 Story(IP) ל AUD
A$8.90154
1 Story(IP) ל GBP
4.30532
1 Story(IP) ל EUR
4.9453
1 Story(IP) ל USD
$5.818
1 Story(IP) ל MYR
RM24.4356
1 Story(IP) ל TRY
238.42164
1 Story(IP) ל JPY
¥855.246
1 Story(IP) ל ARS
ARS$7,685.578
1 Story(IP) ל RUB
470.32712
1 Story(IP) ל INR
509.3659
1 Story(IP) ל IDR
Rp93,838.69654
1 Story(IP) ל KRW
8,080.50384
1 Story(IP) ל PHP
329.5897
1 Story(IP) ל EGP
￡E.282.11482
1 Story(IP) ל BRL
R$31.59174
1 Story(IP) ל CAD
C$8.02884
1 Story(IP) ל BDT
707.81788
1 Story(IP) ל NGN
8,896.0129
1 Story(IP) ל COP
$23,365.43708
1 Story(IP) ל ZAR
R.102.16408
1 Story(IP) ל UAH
241.1561
1 Story(IP) ל VES
Bs808.702
1 Story(IP) ל CLP
$5,585.28
1 Story(IP) ל PKR
Rs1,649.51936
1 Story(IP) ל KZT
3,112.86272
1 Story(IP) ל THB
฿188.61956
1 Story(IP) ל TWD
NT$177.33264
1 Story(IP) ל AED
د.إ21.35206
1 Story(IP) ל CHF
Fr4.6544
1 Story(IP) ל HKD
HK$45.43858
1 Story(IP) ל AMD
֏2,227.36312
1 Story(IP) ל MAD
.د.م52.362
1 Story(IP) ל MXN
$108.44752
1 Story(IP) ל SAR
ريال21.8175
1 Story(IP) ל PLN
21.17752
1 Story(IP) ל RON
лв25.13376
1 Story(IP) ל SEK
kr55.32918
1 Story(IP) ל BGN
лв9.71606
1 Story(IP) ל HUF
Ft1,976.84004
1 Story(IP) ל CZK
122.06164
1 Story(IP) ל KWD
د.ك1.77449
1 Story(IP) ל ILS
19.60666
1 Story(IP) ל AOA
Kz5,303.51426
1 Story(IP) ל BHD
.د.ب2.193386
1 Story(IP) ל BMD
$5.818
1 Story(IP) ל DKK
kr37.11884
1 Story(IP) ל HNL
L152.31524
1 Story(IP) ל MUR
265.53352
1 Story(IP) ל NAD
$101.98954
1 Story(IP) ל NOK
kr58.70362
1 Story(IP) ל NZD
$9.8906
1 Story(IP) ל PAB
B/.5.818
1 Story(IP) ל PGK
K24.55196
1 Story(IP) ל QAR
ر.ق21.11934
1 Story(IP) ל RSD
дин.582.84724

Story מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Story, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStory הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Story

כמה שווה Story (IP) היום?
החי IPהמחיר ב USD הוא 5.818 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IP ל USD?
המחיר הנוכחי של IP ל USD הוא $ 5.818. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Story?
שווי השוק של IP הוא $ 1.77B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IP?
ההיצע במחזור של IP הוא 303.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IP?
‏‏IP השיג מחיר שיא (ATH) של 7.326959735295318 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IP?
IP ‏‏רשם מחירATL של 1 USD.
מהו נפח המסחר של IP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IP הוא $ 5.74M USD.
האם IP יעלה השנה?
IP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:25:15 (UTC+8)

Story (IP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

