Inspect (INSP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Inspect (INSP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Inspect (INSP) מידע Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs. אתר רשמי: https://www.inspect.xyz מסמך לבן: https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457 קנה INSPעכשיו!

Inspect (INSP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Inspect (INSP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 25.42M $ 25.42M $ 25.42M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 798.37M $ 798.37M $ 798.37M FDV (שווי מדולל מלא): $ 31.84M $ 31.84M $ 31.84M שיא כל הזמנים: $ 0.4096 $ 0.4096 $ 0.4096 שפל כל הזמנים: $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 מחיר נוכחי: $ 0.03184 $ 0.03184 $ 0.03184 למידע נוסף על Inspect (INSP) מחיר

Inspect (INSP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Inspect (INSP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של INSP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות INSPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את INSPטוקניומיקה, חקרו אתINSPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות INSP מעוניין להוסיף את Inspect (INSP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת INSP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות INSP ב-MEXC עכשיו!

Inspect (INSP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של INSPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה INSP עכשיו את היסטוריית המחירים!

INSP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן INSP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו INSP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה INSPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!