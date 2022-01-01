Immutable X (IMX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Immutable X (IMX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Immutable X (IMX) מידע Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. אתר רשמי: https://www.immutable.com/ מסמך לבן: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff קנה IMXעכשיו!

Immutable X (IMX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Immutable X (IMX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B שיא כל הזמנים: $ 9.4987 $ 9.4987 $ 9.4987 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.5417 $ 0.5417 $ 0.5417 למידע נוסף על Immutable X (IMX) מחיר

Immutable X (IMX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Immutable X (IMX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IMX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IMXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IMXטוקניומיקה, חקרו אתIMXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות IMX מעוניין להוסיף את Immutable X (IMX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת IMX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות IMX ב-MEXC עכשיו!

Immutable X (IMX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IMXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IMX עכשיו את היסטוריית המחירים!

IMX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן IMX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IMX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה IMXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

