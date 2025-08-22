עוד על HTR

HTR

HTR (HTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:57:12 (UTC+8)

HTR (HTR) מידע על מחיר (USD)

-4.36%

-4.36%

HTR (HTR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01492. במהלך 24 השעות האחרונות, HTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01492 לבין שיא של $ 0.01547, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.4775825094261155, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.012166823136959982.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HTR השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HTR (HTR) מידע שוק

HTR

שווי השוק הנוכחי של HTR הוא $ 7.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.04K. ההיצע במחזור של HTR הוא 498.16M, עם היצע כולל של 938914936. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.01M.

HTR (HTR) היסטוריית מחירים USD

הַיוֹם$ -0.0001098-0.73%
30 ימים$ -0.00375-20.09%
60 ימים$ +0.0002+1.35%
90 ימים$ -0.00706-32.13%
HTR שינוי מחיר היום

היום,HTR רשם שינוי של $ -0.0001098 (-0.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

HTR שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00375 (-20.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

HTR שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HTR ראה שינוי של $ +0.0002 (+1.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

HTR שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00706 (-32.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HTR (HTR)?

בדוק את HTR עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHTR (HTR)

Unleash the Power of Blockchain! Welcome to Hathor Network, a user-friendly blockchain platform that provides an intuitive and efficient way to build and deploy applications.

HTR זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HTRההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHTR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים HTRאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHTR לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

HTRתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HTR (HTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HTR (HTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HTR.

בדוק את HTR תחזית המחיר עכשיו‏!

HTR (HTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HTR (HTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות HTR (HTR)

מחפש איך לקנותHTR? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HTRב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HTR למטבעות מקומיים

למובן מעמיק יותר של HTR, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHTR הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על HTR

כמה שווה HTR (HTR) היום?
החי HTRהמחיר ב USD הוא 0.01492 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HTR ל USD?
המחיר הנוכחי של HTR ל USD הוא $ 0.01492. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HTR?
שווי השוק של HTR הוא $ 7.43M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HTR?
ההיצע במחזור של HTR הוא 498.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HTR?
‏‏HTR השיג מחיר שיא (ATH) של 2.4775825094261155 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HTR?
HTR ‏‏רשם מחירATL של 0.012166823136959982 USD.
מהו נפח המסחר של HTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HTR הוא $ 57.04K USD.
האם HTR יעלה השנה?
HTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:57:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

