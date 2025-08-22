Hatom (HTM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0978. במהלך 24 השעות האחרונות, HTM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0975 לבין שיא של $ 0.1056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HTMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.5947183933695026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09885599727457797.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HTM השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -5.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Hatom (HTM) מידע שוק
No.1928
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
$ 99.43K
$ 99.43K$ 99.43K
$ 9.78M
$ 9.78M$ 9.78M
16.67M
16.67M 16.67M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
16.66%
EGLD
שווי השוק הנוכחי של Hatom הוא $ 1.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.43K. ההיצע במחזור של HTM הוא 16.67M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.78M.
Hatom (HTM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Hatomהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.006099
-5.87%
30 ימים
$ -0.046
-31.99%
60 ימים
$ -0.0382
-28.09%
90 ימים
$ -0.1013
-50.88%
Hatom שינוי מחיר היום
היום,HTM רשם שינוי של $ -0.006099 (-5.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Hatom שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.046 (-31.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Hatom שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HTM ראה שינוי של $ -0.0382 (-28.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Hatom שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1013 (-50.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hatom (HTM)?
Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.
Hatom זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hatomההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקHTM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hatomאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHatom לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Hatomתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Hatom (HTM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hatom (HTM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hatom.
הבנת הטוקנומיקה של Hatom (HTM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HTM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Hatom (HTM)
מחפש איך לקנותHatom? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hatomב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.