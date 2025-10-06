Holoworld AI מחיר היום

מחיר Holoworld AI (HOLO) בזמן אמת היום הוא $ 0.093, עם שינוי של 0.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOLO ל USD הוא $ 0.093 לכל HOLO.

Holoworld AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- HOLO. ב‑24 השעות האחרונות, HOLO סחר בין $ 0.0893 (נמוך) ל $ 0.0979 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, HOLO נע ב -1.59% בשעה האחרונה ו -19.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 155.56K.

Holoworld AI (HOLO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 155.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 190.46M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 2,048,000,000 אספקה כוללת 2,048,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Holoworld AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 155.56K. ההיצע במחזור של HOLO הוא --, עם היצע כולל של 2048000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.46M.