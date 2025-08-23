עוד על HGG

Hedera Guild Game סֵמֶל

Hedera Guild Game מְחִיר(HGG)

Hedera Guild Game (HGG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:45:47 (UTC+8)

Hedera Guild Game (HGG) מידע על מחיר (USD)

Hedera Guild Game (HGG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000511. במהלך 24 השעות האחרונות, HGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000509 לבין שיא של $ 0.000514, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1749373438815988, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000446934275019267.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HGG השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hedera Guild Game (HGG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Hedera Guild Game הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.77K. ההיצע במחזור של HGG הוא 0.00, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.

Hedera Guild Game (HGG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hedera Guild Gameהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000199+0.39%
30 ימים$ -0.001019-66.61%
60 ימים$ -0.000894-63.63%
90 ימים$ -0.000613-54.54%
Hedera Guild Game שינוי מחיר היום

היום,HGG רשם שינוי של $ +0.00000199 (+0.39%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hedera Guild Game שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001019 (-66.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hedera Guild Game שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HGG ראה שינוי של $ -0.000894 (-63.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hedera Guild Game שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000613 (-54.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hedera Guild Game (HGG)?

בדוק את Hedera Guild Game עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHedera Guild Game (HGG)

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Hedera Guild Game זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hedera Guild Gameההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHGG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hedera Guild Gameאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHedera Guild Game לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hedera Guild Gameתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hedera Guild Game (HGG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hedera Guild Game (HGG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hedera Guild Game.

בדוק את Hedera Guild Game תחזית המחיר עכשיו‏!

Hedera Guild Game (HGG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hedera Guild Game (HGG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HGG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hedera Guild Game (HGG)

מחפש איך לקנותHedera Guild Game? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hedera Guild Gameב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HGG למטבעות מקומיים

למובן מעמיק יותר של Hedera Guild Game, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHedera Guild Game הרשמי
אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hedera Guild Game

כמה שווה Hedera Guild Game (HGG) היום?
החי HGGהמחיר ב USD הוא 0.000511 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HGG ל USD?
המחיר הנוכחי של HGG ל USD הוא $ 0.000511. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hedera Guild Game?
שווי השוק של HGG הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HGG?
ההיצע במחזור של HGG הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HGG?
‏‏HGG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1749373438815988 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HGG?
HGG ‏‏רשם מחירATL של 0.000446934275019267 USD.
מהו נפח המסחר של HGG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HGG הוא $ 62.77K USD.
האם HGG יעלה השנה?
HGG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HGG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Hedera Guild Game (HGG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
