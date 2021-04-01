HAI (HAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HAI (HAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HAI (HAI) מידע Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. אתר רשמי: https://hacken.ai מסמך לבן: https://hacken.ai/tokenomics.pdf סייר בלוקים: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14 קנה HAIעכשיו!

HAI (HAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HAI (HAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M ההיצע הכולל: $ 958.35M $ 958.35M $ 958.35M אספקה במחזור: $ 833.35M $ 833.35M $ 833.35M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.78M $ 9.78M $ 9.78M שיא כל הזמנים: $ 0.4813 $ 0.4813 $ 0.4813 שפל כל הזמנים: $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 מחיר נוכחי: $ 0.009778 $ 0.009778 $ 0.009778 למידע נוסף על HAI (HAI) מחיר

HAI (HAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HAI (HAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HAIטוקניומיקה, חקרו אתHAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HAI מעוניין להוסיף את HAI (HAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HAI ב-MEXC עכשיו!

HAI (HAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

HAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

