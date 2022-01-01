CORN (CORN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CORN (CORN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CORN (CORN) מידע Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development. אתר רשמי: https://usecorn.com/ סייר בלוקים: https://cornscan.io/ קנה CORNעכשיו!

CORN (CORN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CORN (CORN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 32.35M $ 32.35M $ 32.35M ההיצע הכולל: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B אספקה במחזור: $ 525.00M $ 525.00M $ 525.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 129.38M $ 129.38M $ 129.38M שיא כל הזמנים: $ 0.2782 $ 0.2782 $ 0.2782 שפל כל הזמנים: $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 מחיר נוכחי: $ 0.06161 $ 0.06161 $ 0.06161 למידע נוסף על CORN (CORN) מחיר

CORN (CORN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CORN (CORN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CORN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CORNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CORNטוקניומיקה, חקרו אתCORNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

