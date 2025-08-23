עוד על GOHOME

GOHOME סֵמֶל

GOHOME מְחִיר(GOHOME)

1 GOHOME ל USDמחיר חי:

$209.08
$209.08$209.08
-3.58%1D
USD
GOHOME (GOHOME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:30:51 (UTC+8)

GOHOME (GOHOME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 206.82
$ 206.82$ 206.82
24 שעות נמוך
$ 221.7
$ 221.7$ 221.7
גבוה 24 שעות

$ 206.82
$ 206.82$ 206.82

$ 221.7
$ 221.7$ 221.7

$ 368.820720950202
$ 368.820720950202$ 368.820720950202

$ 0.002123814255824909
$ 0.002123814255824909$ 0.002123814255824909

+0.48%

-3.58%

-1.22%

-1.22%

GOHOME (GOHOME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 209.38. במהלך 24 השעות האחרונות, GOHOME נסחר בטווח שבין שפל של $ 206.82 לבין שיא של $ 221.7, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOHOMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 368.820720950202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002123814255824909.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOHOME השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GOHOME (GOHOME) מידע שוק

No.360

$ 104.67M
$ 104.67M$ 104.67M

$ 424.65K
$ 424.65K$ 424.65K

$ 2.09B
$ 2.09B$ 2.09B

499.90K
499.90K 499.90K

9,999,895.37
9,999,895.37 9,999,895.37

9,999,895.37
9,999,895.37 9,999,895.37

4.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של GOHOME הוא $ 104.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 424.65K. ההיצע במחזור של GOHOME הוא 499.90K, עם היצע כולל של 9999895.37. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.09B.

GOHOME (GOHOME) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של GOHOMEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -7.763-3.58%
30 ימים$ -31.79-13.19%
60 ימים$ -37.72-15.27%
90 ימים$ -21.5-9.32%
GOHOME שינוי מחיר היום

היום,GOHOME רשם שינוי של $ -7.763 (-3.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

GOHOME שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -31.79 (-13.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

GOHOME שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GOHOME ראה שינוי של $ -37.72 (-15.27%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

GOHOME שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -21.5 (-9.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GOHOME (GOHOME)?

בדוק את GOHOME עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGOHOME (GOHOME)

A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.

GOHOME זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GOHOMEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGOHOME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GOHOMEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGOHOME לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

GOHOMEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GOHOME (GOHOME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GOHOME (GOHOME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GOHOME.

בדוק את GOHOME תחזית המחיר עכשיו‏!

GOHOME (GOHOME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GOHOME (GOHOME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOHOME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות GOHOME (GOHOME)

מחפש איך לקנותGOHOME? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GOHOMEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GOHOME למטבעות מקומיים

1 GOHOME(GOHOME) ל VND
5,509,834.7
1 GOHOME(GOHOME) ל AUD
A$320.3514
1 GOHOME(GOHOME) ל GBP
154.9412
1 GOHOME(GOHOME) ל EUR
177.973
1 GOHOME(GOHOME) ל USD
$209.38
1 GOHOME(GOHOME) ל MYR
RM879.396
1 GOHOME(GOHOME) ל TRY
8,584.58
1 GOHOME(GOHOME) ל JPY
¥30,778.86
1 GOHOME(GOHOME) ל ARS
ARS$277,323.81
1 GOHOME(GOHOME) ל RUB
16,928.373
1 GOHOME(GOHOME) ל INR
18,331.219
1 GOHOME(GOHOME) ל IDR
Rp3,377,096.3014
1 GOHOME(GOHOME) ל KRW
290,803.6944
1 GOHOME(GOHOME) ל PHP
11,861.377
1 GOHOME(GOHOME) ל EGP
￡E.10,154.93
1 GOHOME(GOHOME) ל BRL
R$1,134.8396
1 GOHOME(GOHOME) ל CAD
C$288.9444
1 GOHOME(GOHOME) ל BDT
25,473.1708
1 GOHOME(GOHOME) ל NGN
320,152.489
1 GOHOME(GOHOME) ל COP
$837,520
1 GOHOME(GOHOME) ל ZAR
R.3,678.8066
1 GOHOME(GOHOME) ל UAH
8,678.801
1 GOHOME(GOHOME) ל VES
Bs29,313.2
1 GOHOME(GOHOME) ל CLP
$201,004.8
1 GOHOME(GOHOME) ל PKR
Rs59,363.4176
1 GOHOME(GOHOME) ל KZT
112,026.6752
1 GOHOME(GOHOME) ל THB
฿6,792.2872
1 GOHOME(GOHOME) ל TWD
NT$6,381.9024
1 GOHOME(GOHOME) ל AED
د.إ768.4246
1 GOHOME(GOHOME) ל CHF
Fr167.504
1 GOHOME(GOHOME) ל HKD
HK$1,635.2578
1 GOHOME(GOHOME) ל AMD
֏80,159.0392
1 GOHOME(GOHOME) ל MAD
.د.م1,884.42
1 GOHOME(GOHOME) ל MXN
$3,898.6556
1 GOHOME(GOHOME) ל SAR
ريال785.175
1 GOHOME(GOHOME) ל PLN
762.1432
1 GOHOME(GOHOME) ל RON
лв902.4278
1 GOHOME(GOHOME) ל SEK
kr1,991.2038
1 GOHOME(GOHOME) ל BGN
лв349.6646
1 GOHOME(GOHOME) ל HUF
Ft71,143.1364
1 GOHOME(GOHOME) ל CZK
4,390.6986
1 GOHOME(GOHOME) ל KWD
د.ك63.8609
1 GOHOME(GOHOME) ל ILS
705.6106
1 GOHOME(GOHOME) ל AOA
Kz190,864.5266
1 GOHOME(GOHOME) ל BHD
.د.ب78.93626
1 GOHOME(GOHOME) ל BMD
$209.38
1 GOHOME(GOHOME) ל DKK
kr1,333.7506
1 GOHOME(GOHOME) ל HNL
L5,481.5684
1 GOHOME(GOHOME) ל MUR
9,556.1032
1 GOHOME(GOHOME) ל NAD
$3,670.4314
1 GOHOME(GOHOME) ל NOK
kr2,112.6442
1 GOHOME(GOHOME) ל NZD
$355.946
1 GOHOME(GOHOME) ל PAB
B/.209.38
1 GOHOME(GOHOME) ל PGK
K883.5836
1 GOHOME(GOHOME) ל QAR
ر.ق760.0494
1 GOHOME(GOHOME) ל RSD
дин.20,954.7504

GOHOME מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של GOHOME, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGOHOME הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GOHOME

כמה שווה GOHOME (GOHOME) היום?
החי GOHOMEהמחיר ב USD הוא 209.38 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOHOME ל USD?
המחיר הנוכחי של GOHOME ל USD הוא $ 209.38. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GOHOME?
שווי השוק של GOHOME הוא $ 104.67M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOHOME?
ההיצע במחזור של GOHOME הוא 499.90K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOHOME?
‏‏GOHOME השיג מחיר שיא (ATH) של 368.820720950202 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOHOME?
GOHOME ‏‏רשם מחירATL של 0.002123814255824909 USD.
מהו נפח המסחר של GOHOME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOHOME הוא $ 424.65K USD.
האם GOHOME יעלה השנה?
GOHOME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOHOME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:30:51 (UTC+8)

GOHOME (GOHOME) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GOHOME-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GOHOME
GOHOME
USD
USD

1 GOHOME = 209.38 USD

