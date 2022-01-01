GEODNET (GEOD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GEODNET (GEOD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GEODNET (GEOD) מידע GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems. אתר רשמי: https://www.geodnet.com מסמך לבן: https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu קנה GEODעכשיו!

GEODNET (GEOD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GEODNET (GEOD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 47.19M $ 47.19M $ 47.19M ההיצע הכולל: $ 989.29M $ 989.29M $ 989.29M אספקה במחזור: $ 317.16M $ 317.16M $ 317.16M FDV (שווי מדולל מלא): $ 147.21M $ 147.21M $ 147.21M שיא כל הזמנים: $ 0.3899 $ 0.3899 $ 0.3899 שפל כל הזמנים: $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 מחיר נוכחי: $ 0.1488 $ 0.1488 $ 0.1488 למידע נוסף על GEODNET (GEOD) מחיר

GEODNET (GEOD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GEODNET (GEOD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GEOD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GEODהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GEODטוקניומיקה, חקרו אתGEODהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GEOD מעוניין להוסיף את GEODNET (GEOD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GEOD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GEOD ב-MEXC עכשיו!

GEODNET (GEOD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GEODעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GEOD עכשיו את היסטוריית המחירים!

GEOD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GEOD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GEOD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GEODעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

