General Impressions (GEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04462. במהלך 24 השעות האחרונות, GEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04407 לבין שיא של $ 0.04526, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEN השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -1.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
General Impressions (GEN) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של General Impressions הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.34K. ההיצע במחזור של GEN הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
General Impressions (GEN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של General Impressionsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0005282
-1.17%
30 ימים
$ +0.01591
+55.41%
60 ימים
$ +0.03462
+346.20%
90 ימים
$ +0.03462
+346.20%
General Impressions שינוי מחיר היום
היום,GEN רשם שינוי של $ -0.0005282 (-1.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
General Impressions שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01591 (+55.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
General Impressions שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GEN ראה שינוי של $ +0.03462 (+346.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
General Impressions שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.03462 (+346.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של General Impressions (GEN)?
$GEN is the core utility and coordination token within the General Impressions agentic framework, powering intelligent node execution, persistent memory, and decentralized agent workflows.
