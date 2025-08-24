עוד על GEN

General Impressions סֵמֶל

General Impressions מְחִיר(GEN)

1 GEN ל USDמחיר חי:

$0.04462
$0.04462$0.04462
-1.17%1D
USD
General Impressions (GEN) טבלת מחירים חיה
General Impressions (GEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04407
$ 0.04407$ 0.04407
24 שעות נמוך
$ 0.04526
$ 0.04526$ 0.04526
גבוה 24 שעות

$ 0.04407
$ 0.04407$ 0.04407

$ 0.04526
$ 0.04526$ 0.04526

--
----

--
----

+0.20%

-1.17%

+11.35%

+11.35%

General Impressions (GEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04462. במהלך 24 השעות האחרונות, GEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04407 לבין שיא של $ 0.04526, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEN השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -1.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

General Impressions (GEN) מידע שוק

--
----

$ 54.34K
$ 54.34K$ 54.34K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

שווי השוק הנוכחי של General Impressions הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.34K. ההיצע במחזור של GEN הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

General Impressions (GEN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של General Impressionsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005282-1.17%
30 ימים$ +0.01591+55.41%
60 ימים$ +0.03462+346.20%
90 ימים$ +0.03462+346.20%
General Impressions שינוי מחיר היום

היום,GEN רשם שינוי של $ -0.0005282 (-1.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

General Impressions שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01591 (+55.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

General Impressions שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GEN ראה שינוי של $ +0.03462 (+346.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

General Impressions שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.03462 (+346.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של General Impressions (GEN)?

בדוק את General Impressions עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGeneral Impressions (GEN)

$GEN is the core utility and coordination token within the General Impressions agentic framework, powering intelligent node execution, persistent memory, and decentralized agent workflows.

General Impressions זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול General Impressionsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGEN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים General Impressionsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGeneral Impressions לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

General Impressionsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה General Impressions (GEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות General Impressions (GEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור General Impressions.

בדוק את General Impressions תחזית המחיר עכשיו‏!

General Impressions (GEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של General Impressions (GEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות General Impressions (GEN)

מחפש איך לקנותGeneral Impressions? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש General Impressionsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GEN למטבעות מקומיים

1 General Impressions(GEN) ל VND
1,174.1753
1 General Impressions(GEN) ל AUD
A$0.0687148
1 General Impressions(GEN) ל GBP
0.0330188
1 General Impressions(GEN) ל EUR
0.037927
1 General Impressions(GEN) ל USD
$0.04462
1 General Impressions(GEN) ל MYR
RM0.1878502
1 General Impressions(GEN) ל TRY
1.8303124
1 General Impressions(GEN) ל JPY
¥6.55914
1 General Impressions(GEN) ל ARS
ARS$60.6247478
1 General Impressions(GEN) ל RUB
3.5901252
1 General Impressions(GEN) ל INR
3.910943
1 General Impressions(GEN) ל IDR
Rp731.4752928
1 General Impressions(GEN) ל KRW
62.231514
1 General Impressions(GEN) ל PHP
2.5420014
1 General Impressions(GEN) ל EGP
￡E.2.1680858
1 General Impressions(GEN) ל BRL
R$0.240948
1 General Impressions(GEN) ל CAD
C$0.0615756
1 General Impressions(GEN) ל BDT
5.439178
1 General Impressions(GEN) ל NGN
68.4354788
1 General Impressions(GEN) ל COP
$179.918995
1 General Impressions(GEN) ל ZAR
R.0.7870968
1 General Impressions(GEN) ל UAH
1.8463756
1 General Impressions(GEN) ל VES
Bs6.20218
1 General Impressions(GEN) ל CLP
$42.96906
1 General Impressions(GEN) ל PKR
Rs12.6506624
1 General Impressions(GEN) ל KZT
23.860545
1 General Impressions(GEN) ל THB
฿1.4474728
1 General Impressions(GEN) ל TWD
NT$1.363141
1 General Impressions(GEN) ל AED
د.إ0.1637554
1 General Impressions(GEN) ל CHF
Fr0.035696
1 General Impressions(GEN) ל HKD
HK$0.348036
1 General Impressions(GEN) ל AMD
֏17.0301154
1 General Impressions(GEN) ל MAD
.د.م0.4024724
1 General Impressions(GEN) ל MXN
$0.8308244
1 General Impressions(GEN) ל SAR
ريال0.167325
1 General Impressions(GEN) ל PLN
0.162863
1 General Impressions(GEN) ל RON
лв0.1936508
1 General Impressions(GEN) ל SEK
kr0.4270134
1 General Impressions(GEN) ל BGN
лв0.0745154
1 General Impressions(GEN) ל HUF
Ft15.2127428
1 General Impressions(GEN) ל CZK
0.9401434
1 General Impressions(GEN) ל KWD
د.ك0.0136091
1 General Impressions(GEN) ל ILS
0.1499232
1 General Impressions(GEN) ל AOA
Kz40.6742534
1 General Impressions(GEN) ל BHD
.د.ب0.01682174
1 General Impressions(GEN) ל BMD
$0.04462
1 General Impressions(GEN) ל DKK
kr0.285568
1 General Impressions(GEN) ל HNL
L1.1681516
1 General Impressions(GEN) ל MUR
2.0511814
1 General Impressions(GEN) ל NAD
$0.7866506
1 General Impressions(GEN) ל NOK
kr0.4524468
1 General Impressions(GEN) ל NZD
$0.075854
1 General Impressions(GEN) ל PAB
B/.0.04462
1 General Impressions(GEN) ל PGK
K0.1856192
1 General Impressions(GEN) ל QAR
ر.ق0.1624168
1 General Impressions(GEN) ל RSD
дин.4.4878796

General Impressions מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של General Impressions, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על General Impressions

כמה שווה General Impressions (GEN) היום?
החי GENהמחיר ב USD הוא 0.04462 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GEN ל USD?
המחיר הנוכחי של GEN ל USD הוא $ 0.04462. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של General Impressions?
שווי השוק של GEN הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GEN?
ההיצע במחזור של GEN הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GEN?
‏‏GEN השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GEN?
GEN ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של GEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GEN הוא $ 54.34K USD.
האם GEN יעלה השנה?
GEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
