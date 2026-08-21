FUNToken מחיר היום

מחיר FUNToken (FUNTOKEN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0050338, עם שינוי של 0.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FUNTOKEN ל ILS הוא ₪ 0.0050338 לכל FUNTOKEN.

FUNToken כרגע מדורג במקום #659 לפי שווי שוק של ₪ 54.40M, עם היצע במחזור של 10.81B FUNTOKEN. ב‑24 השעות האחרונות, FUNTOKEN סחר בין ₪ 0.0049596 (נמוך) ל ₪ 0.0050742 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.010183453857898645, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0009696668116957341.

ביצועים לטווח קצר, FUNTOKEN נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו +10.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 88.73K.

FUNToken (FUNTOKEN) מידע שוק

דירוג No.659 שווי שוק ₪ 54.40M₪ 54.40M ₪ 54.40M נפח (24 שעות) ₪ 88.73K₪ 88.73K ₪ 88.73K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 54.40M₪ 54.40M ₪ 54.40M אספקת מחזור 10.81B 10.81B 10.81B אספקה כוללת 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של FUNToken הוא ₪ 54.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 88.73K. ההיצע במחזור של FUNTOKEN הוא 10.81B, עם היצע כולל של 10806201658.39802549. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 54.40M.