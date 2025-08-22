עוד על FNTIO

FNT Crypto סֵמֶל

FNT Crypto מְחִיר(FNTIO)

1 FNTIO ל USDמחיר חי:

$0.0012693
$0.0012693$0.0012693
+3.82%1D
USD
FNT Crypto (FNTIO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:16:36 (UTC+8)

FNT Crypto (FNTIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0012209
$ 0.0012209$ 0.0012209
24 שעות נמוך
$ 0.0012728
$ 0.0012728$ 0.0012728
גבוה 24 שעות

$ 0.0012209
$ 0.0012209$ 0.0012209

$ 0.0012728
$ 0.0012728$ 0.0012728

--
----

--
----

+0.59%

+3.82%

+22.42%

+22.42%

FNT Crypto (FNTIO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0012693. במהלך 24 השעות האחרונות, FNTIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012209 לבין שיא של $ 0.0012728, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FNTIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FNTIO השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, +3.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FNT Crypto (FNTIO) מידע שוק

--
----

$ 24.38K
$ 24.38K$ 24.38K

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של FNT Crypto הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.38K. ההיצע במחזור של FNTIO הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.

FNT Crypto (FNTIO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FNT Cryptoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000046703+3.82%
30 ימים$ +0.0005472+75.77%
60 ימים$ +0.000725+133.19%
90 ימים$ +0.0007487+143.81%
FNT Crypto שינוי מחיר היום

היום,FNTIO רשם שינוי של $ +0.000046703 (+3.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FNT Crypto שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0005472 (+75.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FNT Crypto שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FNTIO ראה שינוי של $ +0.000725 (+133.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FNT Crypto שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0007487 (+143.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FNT Crypto (FNTIO)?

בדוק את FNT Crypto עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFNT Crypto (FNTIO)

FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform.

FNT Crypto זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FNT Cryptoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFNTIO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FNT Cryptoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFNT Crypto לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FNT Cryptoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FNT Crypto (FNTIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FNT Crypto (FNTIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FNT Crypto.

בדוק את FNT Crypto תחזית המחיר עכשיו‏!

FNT Crypto (FNTIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FNT Crypto (FNTIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FNTIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FNT Crypto (FNTIO)

מחפש איך לקנותFNT Crypto? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FNT Cryptoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FNT Crypto מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FNT Crypto, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFNT Crypto הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FNT Crypto

כמה שווה FNT Crypto (FNTIO) היום?
החי FNTIOהמחיר ב USD הוא 0.0012693 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FNTIO ל USD?
המחיר הנוכחי של FNTIO ל USD הוא $ 0.0012693. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FNT Crypto?
שווי השוק של FNTIO הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FNTIO?
ההיצע במחזור של FNTIO הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FNTIO?
‏‏FNTIO השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FNTIO?
FNTIO ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של FNTIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FNTIO הוא $ 24.38K USD.
האם FNTIO יעלה השנה?
FNTIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FNTIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:16:36 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

