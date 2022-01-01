EYWA (EYWA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי EYWA (EYWA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

EYWA (EYWA) מידע EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens. אתר רשמי: https://eywa.fi/ מסמך לבן: https://docs.crosscurve.fi סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12 קנה EYWAעכשיו!

EYWA (EYWA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור EYWA (EYWA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 354.30K $ 354.30K $ 354.30K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 99.91M $ 99.91M $ 99.91M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M שיא כל הזמנים: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 שפל כל הזמנים: $ 0.003535734366002932 $ 0.003535734366002932 $ 0.003535734366002932 מחיר נוכחי: $ 0.003546 $ 0.003546 $ 0.003546 למידע נוסף על EYWA (EYWA) מחיר

EYWA (EYWA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של EYWA (EYWA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EYWA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EYWAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EYWAטוקניומיקה, חקרו אתEYWAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EYWA מעוניין להוסיף את EYWA (EYWA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EYWA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EYWA ב-MEXC עכשיו!

EYWA (EYWA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EYWAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EYWA עכשיו את היסטוריית המחירים!

EYWA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EYWA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EYWA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EYWAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

