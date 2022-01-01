EX Sports (EXS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי EX Sports (EXS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

EX Sports (EXS) מידע EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action. אתר רשמי: https://exstoken.io/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/qmx4m9hurxuyueev סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xF8e4FB7f8729518e48e0Ac7FD9249E1B8503Edae קנה EXSעכשיו!

EX Sports (EXS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור EX Sports (EXS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M שיא כל הזמנים: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.004353 $ 0.004353 $ 0.004353 למידע נוסף על EX Sports (EXS) מחיר

EX Sports (EXS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של EX Sports (EXS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EXS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EXSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EXSטוקניומיקה, חקרו אתEXSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EXS מעוניין להוסיף את EX Sports (EXS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EXS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EXS ב-MEXC עכשיו!

EX Sports (EXS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EXSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EXS עכשיו את היסטוריית המחירים!

EXS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EXS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EXS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EXSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

