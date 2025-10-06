ExchangeDEX+
קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידיים500Xלהרוויחאירועים
עוד
CHZ Frenzy
מחיר StablR Euro בזמן אמת היום הוא 1.162 USD.EURR שווי השוק הוא 13,808,675.7459 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר EURR ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר StablR Euro בזמן אמת היום הוא 1.162 USD.EURR שווי השוק הוא 13,808,675.7459 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר EURR ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על EURR

EURR מידע על מחיר

מה זה EURR

EURR מסמך לבן

EURR אתר רשמי

EURR טוקניומיקה

EURR תחזית מחיר

EURR היסטוריה

EURR מדריך קנייה

EURRממיר מטבעות לפיאט

EURR ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

StablR Euro סֵמֶל

StablR Euro מְחִיר(EURR)

1 EURR ל USDמחיר חי:

$1.162
$1.162$1.162
+0.08%1D
USD
StablR Euro (EURR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:10:11 (UTC+8)

StablR Euro מחיר היום

מחיר StablR Euro (EURR) בזמן אמת היום הוא $ 1.162, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EURR ל USD הוא $ 1.162 לכל EURR.

StablR Euro כרגע מדורג במקום #917 לפי שווי שוק של $ 13.81M, עם היצע במחזור של 11.88M EURR. ב‑24 השעות האחרונות, EURR סחר בין $ 1.161 (נמוך) ל $ 1.162 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.4634306829935808, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.0191650915551662.

ביצועים לטווח קצר, EURR נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +1.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 342.70.

StablR Euro (EURR) מידע שוק

No.917

$ 13.81M
$ 13.81M$ 13.81M

$ 342.70
$ 342.70$ 342.70

$ 13.81M
$ 13.81M$ 13.81M

11.88M
11.88M 11.88M

11,883,541.95
11,883,541.95 11,883,541.95

ETH

שווי השוק הנוכחי של StablR Euro הוא $ 13.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 342.70. ההיצע במחזור של EURR הוא 11.88M, עם היצע כולל של 11883541.95. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.81M.

StablR Euro היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.161
$ 1.161$ 1.161
24 שעות נמוך
$ 1.162
$ 1.162$ 1.162
גבוה 24 שעות

$ 1.161
$ 1.161$ 1.161

$ 1.162
$ 1.162$ 1.162

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

0.00%

+0.08%

+1.30%

+1.30%

StablR Euro (EURR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של StablR Euroהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00093+0.08%
30 ימים$ +0.022+1.92%
60 ימים$ -0.017-1.45%
90 ימים$ -0.006-0.52%
StablR Euro שינוי מחיר היום

היום,EURR רשם שינוי של $ +0.00093 (+0.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

StablR Euro שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.022 (+1.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

StablR Euro שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EURR ראה שינוי של $ -0.017 (-1.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

StablR Euro שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.006 (-0.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של StablR Euro (EURR)?

בדוק את StablR Euro עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור StablR Euro

StablR Euro (EURR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של EURR הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
StablR Euro (EURR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של StablR Euro עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר StablR Euro יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור EURR תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על StablR Euro תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב StablR Euro

מוכן להתחיל עם StablR Euro? קניית EURR מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות StablR Euro. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את StablR Euro (EURR) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-11.88M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וStablR Euroיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות StablR Euro (EURR) מדריך

מה אפשר לעשות עם StablR Euro

החזקת StablR Euro מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של StablR Euro (EURR) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהStablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של StablR Euro, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStablR Euro הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על StablR Euro

כמה שווה 1 StablR Euro ב-2030?
אם StablR Euro תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של StablR Euro מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:10:11 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על StablR Euro

EURR USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב EURR עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של EURR USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב StablR Euro (EURR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב StablR Euro מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTEURR
$1.162
$1.162$1.162
+0.08%
0.00% (USDT)

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

HOT

מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
UCN

UCN

UCN
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

נוסף לאחרונה

מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר

Datagram Network

Datagram Network

DGRAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

HAiO

HAiO

HAIO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Finsteco

Finsteco

FNST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

GAIB

GAIB

GAIB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SACHI

SACHI

SACHI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

המרוויחים המובילים

העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0040000
$0.0040000$0.0040000

+1,438.46%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000565
$0.00000000565$0.00000000565

+387.06%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000000003109
$0.0000000000003109$0.0000000000003109

+169.87%

AGIB

AGIB

AGIB

$0.02332
$0.02332$0.02332

+133.20%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000000011696
$0.0000000000011696$0.0000000000011696

+94.93%

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

EURR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EURR
EURR
USD
USD

1 EURR = 1.162 USD