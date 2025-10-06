StablR Euro מחיר היום

מחיר StablR Euro (EURR) בזמן אמת היום הוא $ 1.162, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EURR ל USD הוא $ 1.162 לכל EURR.

StablR Euro כרגע מדורג במקום #917 לפי שווי שוק של $ 13.81M, עם היצע במחזור של 11.88M EURR. ב‑24 השעות האחרונות, EURR סחר בין $ 1.161 (נמוך) ל $ 1.162 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.4634306829935808, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.0191650915551662.

ביצועים לטווח קצר, EURR נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +1.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 342.70.

StablR Euro (EURR) מידע שוק

דירוג No.917 שווי שוק $ 13.81M$ 13.81M $ 13.81M נפח (24 שעות) $ 342.70$ 342.70 $ 342.70 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.81M$ 13.81M $ 13.81M אספקת מחזור 11.88M 11.88M 11.88M אספקה כוללת 11,883,541.95 11,883,541.95 11,883,541.95 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של StablR Euro הוא $ 13.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 342.70. ההיצע במחזור של EURR הוא 11.88M, עם היצע כולל של 11883541.95. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.81M.