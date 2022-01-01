EstateX (ESX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי EstateX (ESX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

EstateX (ESX) מידע EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally. אתר רשמי: https://www.estatex.eu מסמך לבן: https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF קנה ESXעכשיו!

EstateX (ESX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור EstateX (ESX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 18.13M $ 18.13M $ 18.13M ההיצע הכולל: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B אספקה במחזור: $ 948.88M $ 948.88M $ 948.88M FDV (שווי מדולל מלא): $ 133.73M $ 133.73M $ 133.73M שיא כל הזמנים: $ 0.033992 $ 0.033992 $ 0.033992 שפל כל הזמנים: $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 מחיר נוכחי: $ 0.019104 $ 0.019104 $ 0.019104 למידע נוסף על EstateX (ESX) מחיר

EstateX (ESX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של EstateX (ESX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ESX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ESXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ESXטוקניומיקה, חקרו אתESXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

