עוד על EGC

EGC מידע על מחיר

EGC אתר רשמי

EGC טוקניומיקה

EGC תחזית מחיר

EGC היסטוריה

EGC מדריך קנייה

EGCממיר מטבעות לפיאט

EGC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

NONE סֵמֶל

NONE מְחִיר(EGC)

1 EGC ל USDמחיר חי:

$1.212
$1.212$1.212
+5.75%1D
USD
NONE (EGC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:25:10 (UTC+8)

NONE (EGC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.139
$ 1.139$ 1.139
24 שעות נמוך
$ 1.231
$ 1.231$ 1.231
גבוה 24 שעות

$ 1.139
$ 1.139$ 1.139

$ 1.231
$ 1.231$ 1.231

--
----

--
----

-0.75%

+5.75%

-11.45%

-11.45%

NONE (EGC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.207. במהלך 24 השעות האחרונות, EGC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.139 לבין שיא של $ 1.231, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGC השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, +5.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NONE (EGC) מידע שוק

--
----

$ 57.13K
$ 57.13K$ 57.13K

$ 89.88K
$ 89.88K$ 89.88K

--
----

74,467.35244
74,467.35244 74,467.35244

NONE

שווי השוק הנוכחי של NONE הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.13K. ההיצע במחזור של EGC הוא --, עם היצע כולל של 74467.35244. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.88K.

NONE (EGC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NONEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0659+5.75%
30 ימים$ +0.03+2.54%
60 ימים$ -0.106-8.08%
90 ימים$ -0.394-24.61%
NONE שינוי מחיר היום

היום,EGC רשם שינוי של $ +0.0659 (+5.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NONE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.03 (+2.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NONE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EGC ראה שינוי של $ -0.106 (-8.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NONE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.394 (-24.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NONE (EGC)?

בדוק את NONE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNONE (EGC)

Egoras ecosystem could revolutionize structured credit provision in emerging markets, accelerate smart manufacturing adoption, and boost economic growth.

NONE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NONEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEGC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NONEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNONE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NONEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NONE (EGC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NONE (EGC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NONE.

בדוק את NONE תחזית המחיר עכשיו‏!

NONE (EGC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NONE (EGC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EGC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NONE (EGC)

מחפש איך לקנותNONE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NONEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EGC למטבעות מקומיים

1 NONE(EGC) ל VND
31,762.205
1 NONE(EGC) ל AUD
A$1.84671
1 NONE(EGC) ל GBP
0.89318
1 NONE(EGC) ל EUR
1.02595
1 NONE(EGC) ל USD
$1.207
1 NONE(EGC) ל MYR
RM5.0694
1 NONE(EGC) ל TRY
49.487
1 NONE(EGC) ל JPY
¥177.429
1 NONE(EGC) ל ARS
ARS$1,598.6715
1 NONE(EGC) ל RUB
97.58595
1 NONE(EGC) ל INR
105.67285
1 NONE(EGC) ל IDR
Rp19,467.73921
1 NONE(EGC) ל KRW
1,676.37816
1 NONE(EGC) ל PHP
68.37655
1 NONE(EGC) ל EGP
￡E.58.5395
1 NONE(EGC) ל BRL
R$6.54194
1 NONE(EGC) ל CAD
C$1.66566
1 NONE(EGC) ל BDT
146.84362
1 NONE(EGC) ל NGN
1,845.56335
1 NONE(EGC) ל COP
$4,828
1 NONE(EGC) ל ZAR
R.21.20699
1 NONE(EGC) ל UAH
50.03015
1 NONE(EGC) ל VES
Bs168.98
1 NONE(EGC) ל CLP
$1,158.72
1 NONE(EGC) ל PKR
Rs342.20864
1 NONE(EGC) ל KZT
645.79328
1 NONE(EGC) ל THB
฿39.15508
1 NONE(EGC) ל TWD
NT$36.78936
1 NONE(EGC) ל AED
د.إ4.42969
1 NONE(EGC) ל CHF
Fr0.9656
1 NONE(EGC) ל HKD
HK$9.42667
1 NONE(EGC) ל AMD
֏462.08788
1 NONE(EGC) ל MAD
.د.م10.863
1 NONE(EGC) ל MXN
$22.47434
1 NONE(EGC) ל SAR
ريال4.52625
1 NONE(EGC) ל PLN
4.39348
1 NONE(EGC) ל RON
лв5.20217
1 NONE(EGC) ל SEK
kr11.47857
1 NONE(EGC) ל BGN
лв2.01569
1 NONE(EGC) ל HUF
Ft410.11446
1 NONE(EGC) ל CZK
25.31079
1 NONE(EGC) ל KWD
د.ك0.368135
1 NONE(EGC) ל ILS
4.06759
1 NONE(EGC) ל AOA
Kz1,100.26499
1 NONE(EGC) ל BHD
.د.ب0.455039
1 NONE(EGC) ל BMD
$1.207
1 NONE(EGC) ל DKK
kr7.68859
1 NONE(EGC) ל HNL
L31.59926
1 NONE(EGC) ל MUR
55.08748
1 NONE(EGC) ל NAD
$21.15871
1 NONE(EGC) ל NOK
kr12.17863
1 NONE(EGC) ל NZD
$2.0519
1 NONE(EGC) ל PAB
B/.1.207
1 NONE(EGC) ל PGK
K5.09354
1 NONE(EGC) ל QAR
ر.ق4.38141
1 NONE(EGC) ל RSD
дин.120.79656

NONE מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NONE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרNONE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NONE

כמה שווה NONE (EGC) היום?
החי EGCהמחיר ב USD הוא 1.207 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EGC ל USD?
המחיר הנוכחי של EGC ל USD הוא $ 1.207. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NONE?
שווי השוק של EGC הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EGC?
ההיצע במחזור של EGC הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EGC?
‏‏EGC השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EGC?
EGC ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של EGC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EGC הוא $ 57.13K USD.
האם EGC יעלה השנה?
EGC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EGC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:25:10 (UTC+8)

NONE (EGC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

EGC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EGC
EGC
USD
USD

1 EGC = 1.207 USD

מסחרEGC

USDTEGC
$1.212
$1.212$1.212
+5.57%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד