Destra Network (DSYNC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.13004. במהלך 24 השעות האחרונות, DSYNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1282 לבין שיא של $ 0.15001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DSYNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5513112629242496, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005953619308782976.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DSYNC השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -9.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Destra Network (DSYNC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Destra Network הוא $ 126.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.97M. ההיצע במחזור של DSYNC הוא 974.95M, עם היצע כולל של 999874315.1676701. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.04M.
Destra Network (DSYNC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Destra Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0129766
-9.09%
30 ימים
$ +0.00321
+2.53%
60 ימים
$ +0.00975
+8.10%
90 ימים
$ -0.03276
-20.13%
Destra Network שינוי מחיר היום
היום,DSYNC רשם שינוי של $ -0.0129766 (-9.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Destra Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00321 (+2.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Destra Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DSYNC ראה שינוי של $ +0.00975 (+8.10%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Destra Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03276 (-20.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Destra Network (DSYNC)?
Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.