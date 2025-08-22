עוד על DSYNC

Destra Network סֵמֶל

Destra Network מְחִיר(DSYNC)

1 DSYNC ל USDמחיר חי:

$0.12978
$0.12978$0.12978
-9.09%1D
USD
Destra Network (DSYNC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:44:13 (UTC+8)

Destra Network (DSYNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1282
$ 0.1282$ 0.1282
24 שעות נמוך
$ 0.15001
$ 0.15001$ 0.15001
גבוה 24 שעות

$ 0.1282
$ 0.1282$ 0.1282

$ 0.15001
$ 0.15001$ 0.15001

$ 0.5513112629242496
$ 0.5513112629242496$ 0.5513112629242496

$ 0.005953619308782976
$ 0.005953619308782976$ 0.005953619308782976

-0.07%

-9.09%

-1.71%

-1.71%

Destra Network (DSYNC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.13004. במהלך 24 השעות האחרונות, DSYNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1282 לבין שיא של $ 0.15001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DSYNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5513112629242496, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005953619308782976.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DSYNC השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -9.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Destra Network (DSYNC) מידע שוק

No.304

$ 126.78M
$ 126.78M$ 126.78M

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

$ 130.04M
$ 130.04M$ 130.04M

974.95M
974.95M 974.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,874,315.1676701
999,874,315.1676701 999,874,315.1676701

97.49%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Destra Network הוא $ 126.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.97M. ההיצע במחזור של DSYNC הוא 974.95M, עם היצע כולל של 999874315.1676701. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.04M.

Destra Network (DSYNC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Destra Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0129766-9.09%
30 ימים$ +0.00321+2.53%
60 ימים$ +0.00975+8.10%
90 ימים$ -0.03276-20.13%
Destra Network שינוי מחיר היום

היום,DSYNC רשם שינוי של $ -0.0129766 (-9.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Destra Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00321 (+2.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Destra Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DSYNC ראה שינוי של $ +0.00975 (+8.10%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Destra Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03276 (-20.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Destra Network (DSYNC)?

בדוק את Destra Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDestra Network (DSYNC)

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

Destra Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Destra Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDSYNC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Destra Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDestra Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Destra Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Destra Network (DSYNC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Destra Network (DSYNC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Destra Network.

בדוק את Destra Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Destra Network (DSYNC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Destra Network (DSYNC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DSYNC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Destra Network (DSYNC)

מחפש איך לקנותDestra Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Destra Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DSYNC למטבעות מקומיים

1 Destra Network(DSYNC) ל VND
3,422.0026
1 Destra Network(DSYNC) ל AUD
A$0.2002616
1 Destra Network(DSYNC) ל GBP
0.0962296
1 Destra Network(DSYNC) ל EUR
0.110534
1 Destra Network(DSYNC) ל USD
$0.13004
1 Destra Network(DSYNC) ל MYR
RM0.546168
1 Destra Network(DSYNC) ל TRY
5.3303396
1 Destra Network(DSYNC) ל JPY
¥19.11588
1 Destra Network(DSYNC) ל ARS
ARS$171.78284
1 Destra Network(DSYNC) ל RUB
10.4799236
1 Destra Network(DSYNC) ל INR
11.385002
1 Destra Network(DSYNC) ל IDR
Rp2,131.8029376
1 Destra Network(DSYNC) ל KRW
180.3602784
1 Destra Network(DSYNC) ל PHP
7.3771692
1 Destra Network(DSYNC) ל EGP
￡E.6.3043392
1 Destra Network(DSYNC) ל BRL
R$0.7074176
1 Destra Network(DSYNC) ל CAD
C$0.1794552
1 Destra Network(DSYNC) ל BDT
15.6750216
1 Destra Network(DSYNC) ל NGN
198.5333684
1 Destra Network(DSYNC) ל COP
$520.16
1 Destra Network(DSYNC) ל ZAR
R.2.2796012
1 Destra Network(DSYNC) ל UAH
5.3264384
1 Destra Network(DSYNC) ל VES
Bs18.2056
1 Destra Network(DSYNC) ל CLP
$124.70836
1 Destra Network(DSYNC) ל PKR
Rs36.5685484
1 Destra Network(DSYNC) ל KZT
69.2801104
1 Destra Network(DSYNC) ל THB
฿4.2184976
1 Destra Network(DSYNC) ל TWD
NT$3.959718
1 Destra Network(DSYNC) ל AED
د.إ0.4772468
1 Destra Network(DSYNC) ל CHF
Fr0.104032
1 Destra Network(DSYNC) ל HKD
HK$1.014312
1 Destra Network(DSYNC) ל AMD
֏49.2383456
1 Destra Network(DSYNC) ל MAD
.د.م1.1664588
1 Destra Network(DSYNC) ל MXN
$2.4239456
1 Destra Network(DSYNC) ל SAR
ريال0.48765
1 Destra Network(DSYNC) ל PLN
0.4733456
1 Destra Network(DSYNC) ל RON
лв0.5617728
1 Destra Network(DSYNC) ל SEK
kr1.2379808
1 Destra Network(DSYNC) ל BGN
лв0.2171668
1 Destra Network(DSYNC) ל HUF
Ft44.1706868
1 Destra Network(DSYNC) ל CZK
2.7282392
1 Destra Network(DSYNC) ל KWD
د.ك0.0396622
1 Destra Network(DSYNC) ל ILS
0.4395352
1 Destra Network(DSYNC) ל AOA
Kz118.5405628
1 Destra Network(DSYNC) ל BHD
.د.ب0.04902508
1 Destra Network(DSYNC) ל BMD
$0.13004
1 Destra Network(DSYNC) ל DKK
kr0.8296552
1 Destra Network(DSYNC) ל HNL
L3.3719372
1 Destra Network(DSYNC) ל MUR
5.9350256
1 Destra Network(DSYNC) ל NAD
$2.2730992
1 Destra Network(DSYNC) ל NOK
kr1.313404
1 Destra Network(DSYNC) ל NZD
$0.221068
1 Destra Network(DSYNC) ל PAB
B/.0.13004
1 Destra Network(DSYNC) ל PGK
K0.5435672
1 Destra Network(DSYNC) ל QAR
ر.ق0.4694444
1 Destra Network(DSYNC) ל RSD
дин.13.0222056

Destra Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Destra Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDestra Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Destra Network

כמה שווה Destra Network (DSYNC) היום?
החי DSYNCהמחיר ב USD הוא 0.13004 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DSYNC ל USD?
המחיר הנוכחי של DSYNC ל USD הוא $ 0.13004. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Destra Network?
שווי השוק של DSYNC הוא $ 126.78M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DSYNC?
ההיצע במחזור של DSYNC הוא 974.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DSYNC?
‏‏DSYNC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5513112629242496 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DSYNC?
DSYNC ‏‏רשם מחירATL של 0.005953619308782976 USD.
מהו נפח המסחר של DSYNC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DSYNC הוא $ 1.97M USD.
האם DSYNC יעלה השנה?
DSYNC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DSYNC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:44:13 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

