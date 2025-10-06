Dragonswap מחיר היום

מחיר Dragonswap (DRG) בזמן אמת היום הוא $ 0.02914, עם שינוי של 0.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DRG ל USD הוא $ 0.02914 לכל DRG.

Dragonswap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DRG. ב‑24 השעות האחרונות, DRG סחר בין $ 0.02886 (נמוך) ל $ 0.03029 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DRG נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -14.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.84K.

Dragonswap (DRG) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.14M$ 29.14M $ 29.14M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SEIEVM

שווי השוק הנוכחי של Dragonswap הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.84K. ההיצע במחזור של DRG הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.14M.