Dogechain (DC) מידע Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon! אתר רשמי: https://dogechain.dog/ סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180

Dogechain (DC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dogechain (DC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M ההיצע הכולל: $ 169.58B $ 169.58B $ 169.58B אספקה במחזור: $ 57.84B $ 57.84B $ 57.84B FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.51M $ 6.51M $ 6.51M שיא כל הזמנים: $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 שפל כל הזמנים: $ 0.000031508879560129 $ 0.000031508879560129 $ 0.000031508879560129 מחיר נוכחי: $ 0.00003253 $ 0.00003253 $ 0.00003253 למידע נוסף על Dogechain (DC) מחיר

Dogechain (DC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dogechain (DC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DCטוקניומיקה, חקרו אתDCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Dogechain (DC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DC עכשיו את היסטוריית המחירים!

DC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

