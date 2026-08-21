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מחיר Dac Token בזמן אמת היום הוא -- ILS.DACT שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר DACT ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Dac Token בזמן אמת היום הוא -- ILS.DACT שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר DACT ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Dac Token סֵמֶל

Dac Token מְחִיר(DACT)

לא רשום

ILS
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 06:47:54 (UTC+8)

Dac Token מחיר היום

מחיר Dac Token (DACT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DACT ל ILS הוא -- לכל DACT.

Dac Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DACT. ב‑24 השעות האחרונות, DACT סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DACT נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dac Token (DACT) מידע שוק

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שווי השוק הנוכחי של Dac Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DACT הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Dac Token היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
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Dac Token (DACT) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Dac Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

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Dac Token שינוי מחיר היום

היום,DACT רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dac Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dac Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DACT ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dac Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

תחזית מחיר עבור Dac Token

Dac Token (DACT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DACT הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Dac Token (DACT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Dac Token עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Dac Token תגיע ב 2026–2027? בקר בדף DACT תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Dac Token תחזית מחיר.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dac Token

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 06:47:54 (UTC+8)

Dac Token (DACT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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