Cypher מחיר היום

מחיר Cypher (CYPR) בזמן אמת היום הוא $ 0.06049, עם שינוי של 13.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYPR ל USD הוא $ 0.06049 לכל CYPR.

Cypher כרגע מדורג במקום #1311 לפי שווי שוק של $ 5.74M, עם היצע במחזור של 94.83M CYPR. ב‑24 השעות האחרונות, CYPR סחר בין $ 0.055 (נמוך) ל $ 0.07976 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.4680578929249782, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.028705042947441254.

ביצועים לטווח קצר, CYPR נע ב +2.45% בשעה האחרונה ו -44.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 99.59K.

Cypher (CYPR) מידע שוק

דירוג No.1311 שווי שוק $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M נפח (24 שעות) $ 99.59K$ 99.59K $ 99.59K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.49M$ 60.49M $ 60.49M אספקת מחזור 94.83M 94.83M 94.83M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 9.48% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Cypher הוא $ 5.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.59K. ההיצע במחזור של CYPR הוא 94.83M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.49M.