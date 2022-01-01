CUDIS (CUDIS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CUDIS (CUDIS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CUDIS (CUDIS) מידע Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world. אתר רשמי: https://www.cudis.xyz מסמך לבן: https://whitepaper.cudis.xyz/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN קנה CUDISעכשיו!

CUDIS (CUDIS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CUDIS (CUDIS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 19.25M $ 19.25M $ 19.25M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 247.50M $ 247.50M $ 247.50M FDV (שווי מדולל מלא): $ 77.78M $ 77.78M $ 77.78M שיא כל הזמנים: $ 0.173 $ 0.173 $ 0.173 שפל כל הזמנים: $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 מחיר נוכחי: $ 0.07778 $ 0.07778 $ 0.07778 למידע נוסף על CUDIS (CUDIS) מחיר

CUDIS (CUDIS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CUDIS (CUDIS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CUDIS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CUDISהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CUDISטוקניומיקה, חקרו אתCUDISהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CUDIS מעוניין להוסיף את CUDIS (CUDIS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CUDIS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

CUDIS (CUDIS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CUDISעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות.

CUDIS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CUDIS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CUDIS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

