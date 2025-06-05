CUDIS

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

שֵׁםCUDIS

דירוגNo.823

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)16.27%

אספקת מחזור247,500,000

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.2475%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.16793938366939262,2025-06-05

המחיר הנמוך ביותר0.05002430866600899,2025-07-12

בלוקצ'יין ציבוריSOL

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

CUDIS/USDT
CUDIS
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (CUDIS)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
