Cros (CROS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Cros (CROS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Cros (CROS) מידע Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN). אתר רשמי: https://www.cros.world מסמך לבן: https://docs.cros.world/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x5A59dD979754B09EA686ce93C98D4CE8bDCb43F2 קנה CROSעכשיו!

Cros (CROS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cros (CROS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 290.98K $ 290.98K $ 290.98K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 866.01M $ 866.01M $ 866.01M FDV (שווי מדולל מלא): $ 336.00K $ 336.00K $ 336.00K שיא כל הזמנים: $ 0.3732 $ 0.3732 $ 0.3732 שפל כל הזמנים: $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 מחיר נוכחי: $ 0.000336 $ 0.000336 $ 0.000336 למידע נוסף על Cros (CROS) מחיר

Cros (CROS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cros (CROS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CROS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CROSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CROSטוקניומיקה, חקרו אתCROSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CROS מעוניין להוסיף את Cros (CROS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CROS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CROS ב-MEXC עכשיו!

Cros (CROS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CROSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CROS עכשיו את היסטוריית המחירים!

CROS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CROS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CROS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CROSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

